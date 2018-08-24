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Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен на субботу
24.08.2018 22:11 — Новости Общества | Tut.by
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз на сегодняшнюю ночь и субботу.
«До 3 часов 25 августа по западу республики ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни. Грозовая обстановка сохранится до конца ночи и в течение дня 25 августа», — сказано в сообщении на сайте Белгидромета Минприроды.
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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз на сегодняшнюю ночь и субботу.
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