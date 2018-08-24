Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен на субботу

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз на сегодняшнюю ночь и субботу.



Фото: Reuters

«До 3 часов 25 августа по западу республики ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни. Грозовая обстановка сохранится до конца ночи и в течение дня 25 августа», — сказано в сообщении на сайте Белгидромета Минприроды.

Как раньше сообщали синоптики, в субботу температура воздуха в ночные и утренние часы составит +13…19 °С, по востоку в отдельных районах +9…12 °С; в разгар дня воздух прогреется до +26…31 °С, по западу страны всего +20…25 °С. В воскресенье в страну начнет поступать более прохладный воздух, также возможны грозы.

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