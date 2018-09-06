Житель Новолукомля собрал из металлолома машину для посадки картофеля

Житель Новолукомля Андрей Слышов с семьей собрал машину для посадки картофеля. Автором идеи был он сам, а в ее воплощении помогали двое братьев. Технику сделали с нуля, из металлолома. Работа заняла около двух месяцев.



Фото из личного архива

Андрей работает на Новолукомльской ГРЭС, живет в городе, но держит участок в деревне Стражевичи. Угодья немалые — 50 соток, при посадке урожая без техники не обойтись.

— Сначала брали у людей заводскую машину, потом сами сделали подобие. Для этого покупали металлолом. Цепь, например, и звездочки, которые ее тянут, взяли от копалки. Все детали — из подручных средств. У нас в хозяйстве много чего самодельного: прицеп, плуги, бороны, культиваторы. Все делаем сами, ничего не покупаем. А началось все 4 года назад, когда мы собрали трактор, — рассказывает Андрей Слышов.

Картофелесажалка обошлась семье примерно в 100 рублей. Машина сильно облегчает работу, главное, правильно подбирать клубни под ширину «ложек». На поле с техникой работают трое: тракторист и два человека в кузове. Но если картофель одинакового размера, то сеять может и один тракторист.

Андрей говорит, что их семья может подсобить и соседям:

— Деревня большая, коней нет, поэтому и людям помогаем тоже.

В следующем году Андрей Слышов планирует усовершенствовать машину, а также мечтает собрать ворошилку для сена и механизм для опрыскивания урожая от вредителей.