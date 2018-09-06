ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Идет розыск двух минчан: один пенсионер пропал в парке, второй на загородной даче

07.09.2018 20:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Волонтеры и милиция ищут двух пропавших минчан. Один человек 5 сентября ушел прогуляться в парк и не вернулся, а второй 6 сентября пропал с загородной дачи. О розыске сообщает поисковый отряд «Ангел».


Владимир Ковалев и Владимир Марченко. Фото предоставлено: ПСО «Ангел»

70-летний Владимир Ковалев живет в Минске по переулку Корженевского, 14. В среду, 5 сентября, он примерно в 17 часов гулял в парке «Курасовщина» у дома и пропал.

Мужчина страдает провалами в памяти, сообщили волонтеры. Поиском занимаются сотрудники Октябрьского РУВД Минска.

Приметы: рост 173 см, телосложение плотное, глаза светло-серые, волосы седые. Особые приметы: татуировка у основания большого пальца левой руки в виде русской буквы «В». Был одет: темные брюки, черная рубашка, светло-серая тенниска в полоску, черные туфли.

72-летний Владимир Марченко живет в столице по улице П. Глебки, 70. В четверг, 6 сентября, он был на даче в Воложинском районе (садовое товарищество «Уша Плюс», возле деревни Турковщина), откуда в 7 часов утра вышел и не вернулся.

Известно, что пропавший пребывает в угнетенном состоянии после смерти сына. Мужчину разыскивают сотрудники Воложинского РУВД.

Приметы: рост 175 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы седые. Был одет: клетчатые шорты, синяя байка, черные сланцы.

Всех, кто владеет информацией о пропавших, просят сообщить по телефонам ПСО «Ангел»: 7733, +375 33 6666−856, +375 33 6666−033, либо 102 (общий милиция).

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете первую или вторую ориентировку от поискового отряда «Ангел» и разместите в общественных местах. Или же сделаете перевод в пользу отряда — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Их ищут уже не первые сутки. У одного из мужчин провалы в памяти, второй находится в угнетенном состоянии после смерти сына.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно ко дню города установят необычные урны в виде джентльмена и зонтика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика