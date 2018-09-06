Идет розыск двух минчан: один пенсионер пропал в парке, второй на загородной даче

Волонтеры и милиция ищут двух пропавших минчан. Один человек 5 сентября ушел прогуляться в парк и не вернулся, а второй 6 сентября пропал с загородной дачи. О розыске сообщает поисковый отряд «Ангел».



Владимир Ковалев и Владимир Марченко. Фото предоставлено: ПСО «Ангел»

70-летний Владимир Ковалев живет в Минске по переулку Корженевского, 14. В среду, 5 сентября, он примерно в 17 часов гулял в парке «Курасовщина» у дома и пропал.

Мужчина страдает провалами в памяти, сообщили волонтеры. Поиском занимаются сотрудники Октябрьского РУВД Минска.

Приметы: рост 173 см, телосложение плотное, глаза светло-серые, волосы седые. Особые приметы: татуировка у основания большого пальца левой руки в виде русской буквы «В». Был одет: темные брюки, черная рубашка, светло-серая тенниска в полоску, черные туфли.

72-летний Владимир Марченко живет в столице по улице П. Глебки, 70. В четверг, 6 сентября, он был на даче в Воложинском районе (садовое товарищество «Уша Плюс», возле деревни Турковщина), откуда в 7 часов утра вышел и не вернулся.

Известно, что пропавший пребывает в угнетенном состоянии после смерти сына. Мужчину разыскивают сотрудники Воложинского РУВД.

Приметы: рост 175 см, телосложение нормальное, глаза карие, волосы седые. Был одет: клетчатые шорты, синяя байка, черные сланцы.

Всех, кто владеет информацией о пропавших, просят сообщить по телефонам ПСО «Ангел»: 7733, +375 33 6666−856, +375 33 6666−033, либо 102 (общий милиция).

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете первую или вторую ориентировку от поискового отряда «Ангел» и разместите в общественных местах. Или же сделаете перевод в пользу отряда — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.