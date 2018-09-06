|
Ирония судьбы. Пьяный мужчина перепутал адрес и попал в квартиру к незнакомой женщине
07.09.2018 20:55 — Новости Общества | Tut.by
Пьяный мужчина перепутал домашний адрес, не смог открыть дверь, поэтому залез через балкон и уснул на диване в чужой квартире. Подробности истории сообщает
Пьяный мужчина перепутал домашний адрес. Ночью открыть дверь чужой квартиры своим ключом он не смог, поэтому решил зайти с балкона. Квартира находится на первом этаже, поэтому он залез через открытое окно и лег на диван.
Хозяйка квартиры не сразу услышала шум в соседней комнате. Проснувшись, мужчина не понимал, где он находится. Обнаружив нежданного гостя, женщина позвонила в милицию.
Выяснилось, что мужчина живет в соседнем доме на улице Лобанка, по расположению его квартира находится так же, как и у женщины.
В милиции на него составили протокол по ст. 17.3 ч.3 КоАП (Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он не смог открыть дверь, поэтому залез через балкон и уснул на диване в чужой квартире
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)