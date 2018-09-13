Поддержание порядка – забота не только коммунальных служб



Сначала представители рейдовой группы побывали на ул. М. Горького, 71. Там контейнерную площадку подпирали мешки и коробки с сухой растительностью. В ненадлежащем состоянии также оказались контейнерные площадки по

пр. Революции, №№ 31, 62. За мусоросборниками лежали части старого дивана, матрац, мешки со строительным мусором, доски и прочие не пригодные в хозяйстве вещи.

Гору крупногабаритных и хозяйственно-бытовых отходов в очередной раз мы лицезрели во дворе дома №2а по ул. Труда. Хлам был замечен и на ул. Заводской, 30. Облик ухоженной контейнерной площадки портили принесенные недобросовестными гражданами доски и старая мебель. Видимо, кто-то из местных жителей затеял ремонт, но о правилах избавления от крупногабаритных отходов узнать не удосужился.

Свалка не в первый раз образовалась на ул. М. Горького, 86. Шины, оконные рамы, старые стулья, диван, фанера – чего там только не было! Как показывает практика, стоит сотрудникам УП «Жилье» привести этот двор в порядок, как вскоре местные жители создают там хаос и антисанитарию.

Когда в нашем городе будет чисто? Этот вопрос, который нередко задают читатели газеты, по-прежнему остается риторическим. Чистота зависит от каждого из нас. Захотим жить в чистоте – перестанем мусорить у себя под носом.