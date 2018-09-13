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Повышения пенсионного возраста не будет: правительство этот вопрос даже не рассматривает

14.09.2018 13:01 — Новости Общества | БДГ  
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Первый вице-премьер Беларуси пообещал, что повышения пенсионного возраста в ближайшее время в Беларуси не ожидается.

Александр Турчин 13 сентября совершил рабочую поездку в Гомельскую область во время которой провел личный прием граждан, а также посетил предприятие «Речицкий текстиль». Во время встречи  были затронуты темы сферы образования, здравоохранения, состояния дорог, сообщает пресс-служба правительства.

Одна из тем, которые волновали граждан во время общения с чиновником, была стоимость ЖКУ и повышение пенсионного возраста.

«Могу сказать, что резких движений в сторону увеличения не будет. Сегодня по ряду услуг мы оплачиваем около 80% их себестоимости. Наиболее чувствительные в этом направлении позиции - отопление и горячее водоснабжение. На этот счет есть четкая позиция. Главой государства поставлена задача: любое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги должно быть связано с ростом материального благополучия людей», - заверил Турчин касательно тарифов.

Что касается пенсионного возраста, то данный вопрос даже не стоит на повестке у правительства.

«В настоящее время ситуация складывается таким образом, что с каждым годом число людей пенсионного возраста на одного работающего увеличивается. Вместе с тем правительство не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста. Что касается уровня пенсий, то в этом году неоднократно повышали их размеры. Планируем сохранять средний размер трудовых пенсий на уровне 40% от средней заработной платы по стране», - подчеркнул первый вице-премьер.

Напомним, 11 апреля 2016 года Александр Лукашенко подписал указ, который поставил точку в вопросе повышения пенсионного возраста. До подписания документа белорусам на протяжении 2015 года говорили о том, что повышать пенсионный возраст рано, дескать, сами граждане не готовы. Граждане на форумах в интернете и правда не особо радовались таким переменам, но подписанный документ приняли безропотно. В результате, за 2017-2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, а мужчин — с 60 до 63 лет.

Отметим, что в Беларуси до конца 2018 года планируется перерасчет трудовых пенсий. с 1 мая пенсии в Беларуси увеличились на 5,4%, с 1 августа пенсии выросли на 10%. 

При этом к концу 2018 года тарифы, по которым оплачиваются ЖКУ в Беларуси, будут составлять 76,3% от полной их стоимости.

 
 
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Первый вице-премьер Беларуси пообещал, что повышения пенсионного возраста в ближайшее время в Беларуси не ожидается.
 
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