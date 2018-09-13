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Повышения пенсионного возраста не будет: правительство этот вопрос даже не рассматривает
14.09.2018 13:01 — Новости Общества | БДГ
Первый вице-премьер Беларуси пообещал, что повышения пенсионного возраста в ближайшее время в Беларуси не ожидается.
Александр Турчин 13 сентября совершил рабочую поездку в Гомельскую область во время которой провел личный прием граждан, а также посетил предприятие «Речицкий текстиль». Во время встречи были затронуты темы сферы образования, здравоохранения, состояния дорог, сообщает пресс-служба правительства.
Одна из тем, которые волновали граждан во время общения с чиновником, была стоимость ЖКУ и повышение пенсионного возраста.
«Могу сказать, что резких движений в сторону увеличения не будет. Сегодня по ряду услуг мы оплачиваем около 80% их себестоимости. Наиболее чувствительные в этом направлении позиции - отопление и горячее водоснабжение. На этот счет есть четкая позиция. Главой государства поставлена задача: любое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги должно быть связано с ростом материального благополучия людей», - заверил Турчин касательно тарифов.
Что касается пенсионного возраста, то данный вопрос даже не стоит на повестке у правительства.
«В настоящее время ситуация складывается таким образом, что с каждым годом число людей пенсионного возраста на одного работающего увеличивается. Вместе с тем правительство не рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста. Что касается уровня пенсий, то в этом году неоднократно повышали их размеры. Планируем сохранять средний размер трудовых пенсий на уровне 40% от средней заработной платы по стране», - подчеркнул первый вице-премьер.
Напомним, 11 апреля 2016 года Александр Лукашенко
Отметим, что в Беларуси до конца 2018 года планируется перерасчет трудовых пенсий. с 1 мая пенсии в Беларуси
При этом к концу 2018 года
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Первый вице-премьер Беларуси пообещал, что повышения пенсионного возраста в ближайшее время в Беларуси не ожидается.
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