"Вернулись бы ни с чем, деревня засмеяла бы". "Властелины села" - о том, как стали лучшими

Семья Хацкевичей из деревни Вяжище Бешенковичского района победила в XI Республиканском сельскохозяйственном проекте «Властелин села-2018», который прошел в Слуцке. Привезли домой главный приз — мотокультиватор для обработки земли, сертификат на 1960 рублей и массу дипломов. Николай и Инна с сыновьями Лешей и Сашей до сих пор принимают поздравления. И от многочисленной родни, и просто от незнакомых людей. Супруги не скрывают: они очень хотели стать «первыми на селе» — лучшей в стране молодой семьей из глубинки. Мечта сбылась. Но у каждого конкурса есть свое «закулисье» — нюансы, о которых не знают ни жюри, ни зрители.



Николай и Инна с сыновьями Алексеем (справа) и Александром. Фото: архив семьи Хацкевичей

Николаю — 27 лет, он фермер: выращивает сельхозпродукцию и помогает односельчанам обрабатывать землю. Инна успевает не только заниматься детьми — 4-летним Лешей и 3-летним Сашей, но и помогать мужу. Если надо, то и участок вспахать сможет. Супруг и брат научили ее водить трактор, грузовик и мотоцикл.

Хацкевичи держат довольно большое хозяйство: бычков (один из них — подарок за победу в областном этапе «Властелина села», его так и назвали — Властелин), свиней, кур, гусей, индюков, перепелов, несколько породистых собак.

В семье Инну в шутку называют «наша горожанка»: девушка — родом из Витебска. В деревню Вяжище, на родину мужа, ее привела, как говорит, «любовь с первого взгляда»:

— Семь лет назад приехала погостить к двоюродному брату. Решила впервые в жизни сходить на сельскую дискотеку. Там и увидела Колю. Почувствовала, что тоже нравлюсь ему. Вскоре мы поняли, что это навсегда. После свадьбы решили жить в деревне. Довольно быстро освоила всю сельскую работу, тем более навыки были: в детстве проводила лето у бабушки.





«Боялась, что придется доить корову»

Реалити-шоу «Властелин села» 11 лет назад придумали на Витебщине — в Глубокском районе. В 2008-м конкурс взял «под крыло» БРСМ, и он вышел на республиканский уровень. Проект направлен «на поднятие престижа аграрных профессий, укрепление института семьи, популяризацию традиций белорусской деревни, закрепление молодых семей на селе». У конкурса три этапа: во всех регионах Беларуси проходят районные состязания, потом — областные. В итоге остается 6 конкурсантов, они и едут на республиканский финал. В этом году в проекте участвовали 492 молодые семьи.

— Задания на всех этапах были разные, ни разу не повторялись. Поэтому всегда был элемент неожиданности. А перед финалом нам сообщили, что готовят конкурс-сюрприз. И я волновалась, что это будет дойка. А я с детства очень боюсь коров! — признается Инна Хацкевич. — Может быть, если бы мы держали буренку на своем подворье, этот страх и прошел бы, но у нас живут только бычки. Поэтому, на всякий случай, я брала «уроки» — попросила женщину, у которой мы покупаем молоко, научить меня дойке. Три раза к ней ходила, чтобы хотя бы знать, с какой стороны к буренке подступиться. К счастью, доить корову не пришлось.

На финале «Властелина села» участники состязались не только в хозяйственной сноровке, но и смекалке. В частности, нужно было не просто распилить дрова, а еще сложить их в аккуратную поленницу, за 10 минут из подручных материалов смастерить удобную скамейку для всей семьи, выловить в бочке руками рыбу, быстро прокатить садовую тачку с женой-«пассажиром», пробежать с чугунком.

А конкурсом-сюрпризом, которого так боялась Инна, оказалось творческое задание: требовалось вырезать красивую корзинку из тыквы. И это здорово получилось у Коли, хотя до этого он карвингом (художественной резкой по овощам) не занимался.





А еще муж и жена вместе готовили драники на деревянной колоде, и, выполняя задание, Николай получил травму. Так старался сделать все побыстрее, что нечаянно обжег руку раскаленным маслом. Больная кисть пока мешает так же ловко управляться по хозяйству, как раньше, но мужчина не теряет оптимизма:

— Ни одна победа не дается легко.

«В деревне нас бы не поняли, если бы мы вернулись с конкурса ни с чем»

На вопрос: «А зачем вам все это было надо?», ребята в один голос отвечают:

— Чтобы победить!

Заметно, что и через неделю после конкурса страсти еще не остыли, амбиции не улеглись.

— Нам был важен сам факт — победа. Мы за нею и ехали. И нам было все равно: какие там призы и какие конкурсы. Потому что столько пройдя, так выложившись на «районе» и «области», приехать на «республику» — и ничего там не занять… Это несерьезно. Мы знали, что это не наш вариант, — говорит Николай.

— Понимаете, деревня — это не город. Все же видели, как мы готовились, как выступали на двух региональных этапах. И если бы мы впустую съездили на финал, нас бы здесь все попросту засмеяли, — добавляет Инна.









Призы — бычок Властелин, привезенный с областного тура в Шарковщине, и почти тысяча долларов с мотокультиватором — с финала в Слуцке, по словам ребят, — «это приятный, но не самый главный бонус».

— Хотя, не буду скрывать, мотокультиватору я рад. Мечтал его купить, а тут вот подфартило — выиграли! — доволен хозяин.

Хацкевичи пока не подсчитывали, сколько они сами потратили на участие в проекте. А траты были: например, семье нужно было за свой счет трижды устраивать на состязаниях собственную творческую площадку с угощениями. И на одно только строительство деревянного подворья в виде деревенской хаты, которое Хацкевичи выставили в финале, ушло около 10 «кубов» леса и неделя труда, в основном ночами. И это при том, что Коле помогал пилить и строгать отец.

— Но точно свои траты мы в итоге отбили: денежный приз — 1960 рублей, плюс мотокультиватор (он стоит примерно тысячу рублей), ну и молодой бычок в хлеву.









Но самая главная награда, говорят супруги, — радостные эмоции друг от друга.

— Мы же, как поженились, ни разу никуда не ездили отдыхать. Все время работали и работали, — делится Инна. — Вот и решили: все, хватит, совсем погрязли в быту. Нужно устроить себе семейное приключение. Конкурс стал хорошей перезагрузкой. Да и муж раскрылся с неожиданной стороны: как я — коров, точно так же он боялся сцены. Он ни разу в жизни на нее не выходил. В первый раз, на районном этапе, я думала, что он так и не осмелится. Но нет, молодец, преодолел себя, вышел! А потом вошел во вкус и так раскрылся, что я не уставала удивляться: какой же мой Коля артист! И ручку мне поцелует, и комплимент скажет. Один раз признался: «Инна, ты такая красивая в народном головном уборе».

Пряничные качели, помощник-«невидимка» и топоры про запас

К каждому туру Хацкевичи готовили горы еды.

— Не преувеличу, если скажу, что у нас было единственное подворье, где на столе стояла полностью домашняя еда. На кухне перед конкурсами старалась вся женская часть семьи: мамы, бабушки, сестры. К каждому из трех конкурсов мы забивали по гусю. Для угощения жюри и зрителей также готовили «кур-аристократок» — так мы в семье называем птицу, начиненную блинами, каравай, зразы, драники, чебуреки, сало, мясо, копчености, полендвицу. То есть часть припасов на зиму ушла, — смеется Инна. — Но, судя по всему, угощения понравились людям, раз очень скоро все тарелки на конкурсах оставались пустыми. А еще везли свои наливки, медовуху, самогон. В Слуцке с этим вышел курьез: там был День города, и спиртное в магазинах не отпускали. И многие приходили к нам и просили: «Продайте, пожалуйста!». Но организаторы велели никому ничего не наливать, поэтому приходилось отказывать.



Эти качели сделал отец Николая — Владимир Хацкевич, к рождению первого внука, Алексея. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY



Пряничная копия качелей на подворье. Фото: архив семьи Хацкевичей

Изюминкой стола у Хацкевичей была пряничная копия гигантских качелей , украшенных ажурной резьбой и флюгером с Бабой-ягой, которые стоят на их подворье и уже давно стали достопримечательностью дороги на Бешенковичи.

— Мы с сестрой решили сделать эти качели в миниатюре — из пряничного теста по рецепту нашей бабушки, — поясняет Инна. — Первый раз, на областной тур, получилось изготовить качели весом примерно 2 кг и высотой около 60 см, а на «республику» они вышли уже чуть пониже. Но пряник выглядел так реалистично, что многие даже не верили, что все детали, например, дощечки на скамейке, съедобны.

Глава семьи решил перестраховаться и привез с собой на финал целый ящик инструментов, которые могли понадобиться на конкурсах:

— Всего взял с запасом: четыре топора, три шуруповерта, несколько молотков. На всякий случай, а вдруг что-то сломается, потеряется, так чтобы потом не бегать, не искать, не просить у конкурентов.

Вместе с Николаем и Инной на конкурс в Слуцк поехало еще человек 20 родни и знакомых.

— Там все в шоке были, сколько народу прибыло из Бешенковичского района! — смеется Инна. — Но каждому нашлось, чем заниматься, и каждый за что-то отвечал. Бабушка смотрела детей, кто-то приглядывал за собаками — белым померанским шпицем и йоркширским терьером, они у нас дорогие, титулованные на выставках.



В конкурсах должна была участвовать вся семья. Леша и Саша для этого научились играть на ложках и гармошке.

Появился даже неожиданный болельщик — водитель Слава из турфирмы, которая выделила семье автобус, чтобы приехать в Слуцк.

— На подворье была печка — точнее, ее имитация в виде рисунка, а с его обратной стороны стоял мангал. Слава жарил там шашлыки, разогревал всю еду, и получалось, что она якобы с пылу жару — из печки. А еще он умудрился как-то разжечь самовар, который сто лет пролежал на чердаке, и все думали, что он нерабочий. В общем, Славу за этой стеной с нарисованной печкой никто не видел, но он был! Такой вот помощник-«невидимка». А ведь мог бы просто сидеть в автобусе, ни в чем не участвовать. Поэтому он стал для нас родным человеком.

С любовью глядя на мужа, Инна признается:

— Мы и так знали, что мы — семья, что всегда и везде друг за дружку горой, а этот проект еще больше нас сблизил.



