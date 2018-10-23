ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отказ от курения, контроль профессиональных вредностей, своевременная флюорография и хорошая экология помогут сохранить легкие здоровыми

24.10.2018 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Среди онкологических заболеваний за последнее десятилетие рак легкого стал одним из самых распространенных как в мире, так и в Беларуси.

Отказ от курения, контроль профессиональных вредностей, своевременная флюорография и хорошая экология помогут сохранить легкие здоровыми

У мужчин эта патология в настоящее время занимает первое место в структуре онкозаболеваний и составляет 25%, у женщин – 3,85%. Соотношение болеющих мужчин и женщин 10:1. В то же время за этот же период заметно изменился контингент больных: увеличилась заболеваемость сельского населения (болеют чаще городских в 2 раза); возросло число больных моложе 60 лет.

Основные причины заболевания

Курение. На долю курения приходится 95% всех случаев рака легкого. Особенно велико оно среди людей, которые выкуривают свыше 30 сигарет в день. До некоторых пор на вопрос «Как курение вызывает рак легкого?» не было ответа. Но сейчас ответ получен. У человека есть специфический ген р53, который является наиболее важным в противоопухолевой защите. Табачный дым вызывает мутации (изменение, дефект) или разрушение гена р53. Это и является причиной возникновения не только рака легкого, но и губы, полости рта, гортани и других органов.

Загрязнение окружающей среды. Составляющими вредных выбросов являются: выхлопные газы автотранспорта, отходы производства, промышленных предприятий, радиоактивные отходы и другие выбросы, техногенные катастрофы.

Профессиональные вредности (пыль, дым, сажа, анилин, выхлопные газы, асбест и др.) на промышленных предприятиях.

Хронические воспалительные заболевания легких. К таким болезням относятся: хронический бронхит, хроническая пневмония, бронхоэктатическая болезнь, пневмосклероз, бронхиальная астма, а также туберкулез и его последствия и др.

К сожалению, большинство онкозаболеваний, в том числе рак легкого, имеют продолжительный скрытый инкубационный период. Приступы кашля, сначала незначительного, сухого или со скудным отделением мокроты, — один из первых признаков рака легкого.

Рекомендуются следующие меры профилактики и предупреждения рака легкого: отказ от курения, ежегодные флюорографические обследования.

При наличии хронических заболеваний легких, туберкулеза и профессиональных болезней, регулярно наблюдаться у соответствующих специалистов по плану диспансеризации и периодически проходить курсы лечения.

Вероника ЗВОНКО
врач-терапевт Кореличской ЦРБ

 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди онкологических заболеваний за последнее десятилетие рак легкого стал одним из самых распространенных как в мире, так и в Беларуси.
 
Новости дня
Новости общества
 
Тяжело на душе? Звоните в службу экстренной анонимной психологической помощи по телефону 170!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.10.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика