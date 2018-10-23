Отказ от курения, контроль профессиональных вредностей, своевременная флюорография и хорошая экология помогут сохранить легкие здоровыми

Среди онкологических заболеваний за последнее десятилетие рак легкого стал одним из самых распространенных как в мире, так и в Беларуси.





У мужчин эта патология в настоящее время занимает первое место в структуре онкозаболеваний и составляет 25%, у женщин – 3,85%. Соотношение болеющих мужчин и женщин 10:1. В то же время за этот же период заметно изменился контингент больных: увеличилась заболеваемость сельского населения (болеют чаще городских в 2 раза); возросло число больных моложе 60 лет.

Основные причины заболевания

Курение. На долю курения приходится 95% всех случаев рака легкого. Особенно велико оно среди людей, которые выкуривают свыше 30 сигарет в день. До некоторых пор на вопрос «Как курение вызывает рак легкого?» не было ответа. Но сейчас ответ получен. У человека есть специфический ген р53, который является наиболее важным в противоопухолевой защите. Табачный дым вызывает мутации (изменение, дефект) или разрушение гена р53. Это и является причиной возникновения не только рака легкого, но и губы, полости рта, гортани и других органов.

Загрязнение окружающей среды. Составляющими вредных выбросов являются: выхлопные газы автотранспорта, отходы производства, промышленных предприятий, радиоактивные отходы и другие выбросы, техногенные катастрофы.

Профессиональные вредности (пыль, дым, сажа, анилин, выхлопные газы, асбест и др.) на промышленных предприятиях.

Хронические воспалительные заболевания легких. К таким болезням относятся: хронический бронхит, хроническая пневмония, бронхоэктатическая болезнь, пневмосклероз, бронхиальная астма, а также туберкулез и его последствия и др.

К сожалению, большинство онкозаболеваний, в том числе рак легкого, имеют продолжительный скрытый инкубационный период. Приступы кашля, сначала незначительного, сухого или со скудным отделением мокроты, — один из первых признаков рака легкого.

Рекомендуются следующие меры профилактики и предупреждения рака легкого: отказ от курения, ежегодные флюорографические обследования.

При наличии хронических заболеваний легких, туберкулеза и профессиональных болезней, регулярно наблюдаться у соответствующих специалистов по плану диспансеризации и периодически проходить курсы лечения.

Вероника ЗВОНКО

врач-терапевт Кореличской ЦРБ