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В Юровичах, где "гопота" убила соседа, подожгли дом одного из них. С местными встретились силовики
12.11.2018 12:56 — Новости Общества | Tut.by
Убийство сельчанина и избиение его приятеля и супруги местной бандой молодежи вызвало большой общественный резонанс. Психологическая обстановка в Юровичах Калинковичского района стала еще более напряженной после того, как кто-то поджег дом одного из подозреваемых,
Напомним, в агрогородке Юровичи в ночь с 3 на 4 ноября прямо у калиток собственных домов
Как позже стало известно TUT.BY,
На месте происшествия в течение нескольких дней работала следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудники СК не только работают с уликами по убийству и покушению на убийство, но и устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также качество профилактики правонарушений и полноту принятых мер по обеспечению законности и правопорядка в Юровичах.
В Юровичах силовики встретились с местными жителями. Им рассказали о том, как идет расследование, выслушали рассказы об обстановке в Юровичах, рассказали о возможности применения мер безопасности в отношении свидетелей. Заодно жителям агрогородка напомнили об уголовной ответственности за совершение некоторых видов преступлений — например, поджог и недонесение о преступлении.
Что за «гопота» держала в страхе агрогородок?
— Подозреваемые по месту проживания характеризуются крайне отрицательно. На протяжении длительного времени проявляли неуважение к общественному порядку, демонстративным агрессивным поведением запугивали местных жителей, — рассказали в СК.
25-летний подозреваемый семь раз привлекался к уголовной ответственности за кражу и один — за незаконную добычу рыбы. В период с 2010 по 2018 годы восемь раз привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, распитие спиртного в общественном месте и нарушение ПДД. Три штрафа он не оплатил до сих пор.
20-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и пять раз — к административной за распитие спиртного в общественном месте и нарушение ПДД. Один штраф до сих пор не уплачен.
17-летний парень привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконные действия в отношении взрывчатого вещества. В октябре суд признал его виновным в жестоком обращении с животными и насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел и назначил ему наказание в виде 2 лет и 1 месяца ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. После оглашения приговора был отпущен из зала суда. Приговор в законную силу не вступил, так как районная прокуратура принесла на него протест за мягкостью назначенного наказания. В период с октября 2017 года по июль 2018 года парень восемь раз привлекался к административной ответственности, в том числе за хранение по месту жительства незарегистрированного гладкоствольного оружия, нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, нарушение ПДД.
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Убийство сельчанина и избиение его приятеля и супруги местной бандой молодежи вызвало большой общественный резонанс.
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