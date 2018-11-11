Убийство сельчанина и избиение его приятеля и супруги местной бандой молодежи вызвало большой общественный резонанс. Психологическая обстановка в Юровичах Калинковичского района стала еще более напряженной после того, как кто-то поджег дом одного из подозреваемых, сообщает СК. В агрогородок приехали областная и районная милиция, следователи, МЧС.



Дом одного из подозреваемых кто-то поджег





Напомним, в агрогородке Юровичи в ночь с 3 на 4 ноября прямо у калиток собственных домов были жестоко избиты двое мужчин . 45-летний Сергей Кучер, не приходя в сознание, умер в больнице, 38-летний Александр Гарченко сейчас в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Досталось и его супруге Оксане. Женщина закрылась дома, но нападавших это не остановило: они выбили дверь и ворвались в жилище. Ее они тоже избили. В зверском преступлении подозревают троих местных жителей, самому младшему только-только исполнилось 17. Они задержаны.

Как позже стало известно TUT.BY, местная банда давно держала в страхе все Юровичи .

На месте происшествия в течение нескольких дней работала следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудники СК не только работают с уликами по убийству и покушению на убийство, но и устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также качество профилактики правонарушений и полноту принятых мер по обеспечению законности и правопорядка в Юровичах.

В Юровичах силовики встретились с местными жителями. Им рассказали о том, как идет расследование, выслушали рассказы об обстановке в Юровичах, рассказали о возможности применения мер безопасности в отношении свидетелей. Заодно жителям агрогородка напомнили об уголовной ответственности за совершение некоторых видов преступлений — например, поджог и недонесение о преступлении.





Что за «гопота» держала в страхе агрогородок?

— Подозреваемые по месту проживания характеризуются крайне отрицательно. На протяжении длительного времени проявляли неуважение к общественному порядку, демонстративным агрессивным поведением запугивали местных жителей, — рассказали в СК.

25-летний подозреваемый семь раз привлекался к уголовной ответственности за кражу и один — за незаконную добычу рыбы. В период с 2010 по 2018 годы восемь раз привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, распитие спиртного в общественном месте и нарушение ПДД. Три штрафа он не оплатил до сих пор.

20-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и пять раз — к административной за распитие спиртного в общественном месте и нарушение ПДД. Один штраф до сих пор не уплачен.

17-летний парень привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконные действия в отношении взрывчатого вещества. В октябре суд признал его виновным в жестоком обращении с животными и насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел и назначил ему наказание в виде 2 лет и 1 месяца ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. После оглашения приговора был отпущен из зала суда. Приговор в законную силу не вступил, так как районная прокуратура принесла на него протест за мягкостью назначенного наказания. В период с октября 2017 года по июль 2018 года парень восемь раз привлекался к административной ответственности, в том числе за хранение по месту жительства незарегистрированного гладкоствольного оружия, нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, нарушение ПДД.

Следователи просят граждан, обладающих информацией о противоправной деятельности подозреваемых, сообщить ее по телефонам: 8 023 269−31−23, 8 029 743−75−45.