ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Юровичах, где "гопота" убила соседа, подожгли дом одного из них. С местными встретились силовики

12.11.2018 12:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Убийство сельчанина и избиение его приятеля и супруги местной бандой молодежи вызвало большой общественный резонанс. Психологическая обстановка в Юровичах Калинковичского района стала еще более напряженной после того, как кто-то поджег дом одного из подозреваемых, сообщает СК. В агрогородок приехали областная и районная милиция, следователи, МЧС.


Дом одного из подозреваемых кто-то поджег


Напомним, в агрогородке Юровичи в ночь с 3 на 4 ноября прямо у калиток собственных домов были жестоко избиты двое мужчин. 45-летний Сергей Кучер, не приходя в сознание, умер в больнице, 38-летний Александр Гарченко сейчас в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Досталось и его супруге Оксане. Женщина закрылась дома, но нападавших это не остановило: они выбили дверь и ворвались в жилище. Ее они тоже избили. В зверском преступлении подозревают троих местных жителей, самому младшему только-только исполнилось 17. Они задержаны.

Как позже стало известно TUT.BY, местная банда давно держала в страхе все Юровичи.

На месте происшествия в течение нескольких дней работала следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудники СК не только работают с уликами по убийству и покушению на убийство, но и устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также качество профилактики правонарушений и полноту принятых мер по обеспечению законности и правопорядка в Юровичах.

В Юровичах силовики встретились с местными жителями. Им рассказали о том, как идет расследование, выслушали рассказы об обстановке в Юровичах, рассказали о возможности применения мер безопасности в отношении свидетелей. Заодно жителям агрогородка напомнили об уголовной ответственности за совершение некоторых видов преступлений — например, поджог и недонесение о преступлении.


Что за «гопота» держала в страхе агрогородок?

— Подозреваемые по месту проживания характеризуются крайне отрицательно. На протяжении длительного времени проявляли неуважение к общественному порядку, демонстративным агрессивным поведением запугивали местных жителей, — рассказали в СК.

25-летний подозреваемый семь раз привлекался к уголовной ответственности за кражу и один — за незаконную добычу рыбы. В период с 2010 по 2018 годы восемь раз привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, распитие спиртного в общественном месте и нарушение ПДД. Три штрафа он не оплатил до сих пор.

20-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и пять раз — к административной за распитие спиртного в общественном месте и нарушение ПДД. Один штраф до сих пор не уплачен.

17-летний парень привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконные действия в отношении взрывчатого вещества. В октябре суд признал его виновным в жестоком обращении с животными и насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел и назначил ему наказание в виде 2 лет и 1 месяца ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. После оглашения приговора был отпущен из зала суда. Приговор в законную силу не вступил, так как районная прокуратура принесла на него протест за мягкостью назначенного наказания. В период с октября 2017 года по июль 2018 года парень восемь раз привлекался к административной ответственности, в том числе за хранение по месту жительства незарегистрированного гладкоствольного оружия, нахождение в нетрезвом виде в общественном месте, нарушение ПДД.

Следователи просят граждан, обладающих информацией о противоправной деятельности подозреваемых, сообщить ее по телефонам: 8 023 269−31−23, 8 029 743−75−45.

 
 
Ссылка на источник 191
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Убийство сельчанина и избиение его приятеля и супруги местной бандой молодежи вызвало большой общественный резонанс.
 
Новости дня
Новости общества
 
Обвинение просит приговорить следователей из Мяделя на сроки от 3 до 6 лет за то, что "замяли" дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика