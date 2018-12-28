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Новым пресс-секретарем МВД стала женщина

29.12.2018 19:39 — Новости Общества | Tut.by  
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В конце ноября должность начальника управления информации и общественных связей — пресс-секретаря Министерства внутренних дел покинул Евгений Евчар. На смену ему пришла Ольга Чемоданова.


Ольга Чемоданова. Фото: МВД Беларуси

Ольга Чемоданова — уроженка Минского района, замужем, воспитывает двоих детей.

«Служебную деятельность в органах внутренних дел начинала с должности участкового инспектора по делам несовершеннолетних Боровлянского отдела милиции УВД Минского райисполкома. Более 12 лет возглавляла инспекцию по делам несовершеннолетних УВД Минского райисполкома. Лауреат премии президента Республики Беларусь „За духовное возрождение“ и специальной премии Минского облисполкома „Человек года Минщины“», — говорится в сообщении МВД.

Напомним, после ухода с поста пресс-секретаря МВД телеведущей Светланы Боровской в 2011 году, эту должность занимали мужчины — Константин Шалькевич, затем Евгений Евчар.

После ухода с поста Евгения Евчара появились предположения, что он был уволен из-за видеоролика с извинениями подростка перед скульптурой «городового». Эту информацию опроверг глава ведомства Игорь Шуневич. Он рассказал, что Евгений Евчар ушел по выслуге лет.

 
 
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Последние 12 лет она возглавляла инспекцию по делам несовершеннолетних УВД Минского райисполкома.
 
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