|
«Переживал из-за усадьбы». Что случилось с бизнесменом из Новогрудка, построившим «дом для всех»
02.01.2019 14:34 — Новости Общества | Tut.by
Напомним, Сергей Коваль известен тем, что
Ранее в усадьбе
Сергей два этих события не связывал между собой и в ноябре говорил, что очень расстроен тем, что пришлось «дом для всех» закрыть.
— Я не хотел сделать никому плохо. Просто строил усадьбу, надеясь, что она принесет людям какие-то эмоции, натолкнет на размышления. А получилось все как-то по другому. Надеюсь, что закрытие дома — мера временная, — говорил Сергей.
Но, видимо, усадьба так и останется закрытой. Что с ней будет - пока не знает никто.
Сергей покончил жизнь самоубийством в новогоднюю ночь — это пока основная версия гибели мужчины.
Бизнесмена обнаружили вечером первого января родственники в квартире в Новогрудке и вызвали скорую. Но врачи лишь констатировали смерть.
Сейчас СК проводит проверку.
— Новогрудский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 47-летнего жителя Новогрудка. В ходе осмотра места происшествия признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Для установления причины смерти мужчины назначено производство судебно-медицинской экспертизы, — рассказала TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Также она отметила, что какие-либо проверки в отношении бизнесмена ранее не проводились — а ведь в Новогрудке ходили слухи, что в связи с задержанием «епископа мира» следственные органы заинтересовались и деятельностью самого бизнесмена. Это не соответствует действительности, уверяют в СК.
Друзья же уверены, что у произошедшего с Сергеем есть конкретная причина.
— Это все из-за закрытия дома, — говорят друзья Сергея. — Он сильно переживал всю эту ситуацию. Ну, и сами понимаете, как справлялся со стрессом [намекают, что бизнесмен в последнее время выпивал]… Видимо, не справился. Жаль, что так случилось. Он был хорошим человеком. Несколько странным, но добрым и отзывчивым.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смерть бизнесмена Сергея Коваля - тема номер один в Новогрудке. «Он все-таки был очень известным человеком не только у нас в городе, но и в Беларуси. Вон сколько про...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)