ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Переживал из-за усадьбы». Что случилось с бизнесменом из Новогрудка, построившим «дом для всех»

02.01.2019 14:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Смерть бизнесмена Сергея Коваля — тема номер один в Новогрудке. «Он все-таки был очень известным человеком не только у нас в городе, но и в Беларуси. Вон сколько про него писали в газетах», — говорят знакомые мужчины. И теряются в догадках, почему все так произошло.


Напомним, Сергей Коваль известен тем, что построил необычный дом-музей «для всех людей», двери в котором не закрывались для любого желающего круглые сутки. Посетить усадьбу можно было совершенно бесплатно. Но в ноябре прошлого года дом пришлось закрыть из-за жалоб.

Ранее в усадьбе задержали друга Сергея Коваля — «епископа мира» и ксендза старокатолической церкви из Новогрудка Дмитрия Бондаря.

Сергей два этих события не связывал между собой и в ноябре говорил, что очень расстроен тем, что пришлось «дом для всех» закрыть.

— Я не хотел сделать никому плохо. Просто строил усадьбу, надеясь, что она принесет людям какие-то эмоции, натолкнет на размышления. А получилось все как-то по другому. Надеюсь, что закрытие дома — мера временная, — говорил Сергей.

Но, видимо, усадьба так и останется закрытой. Что с ней будет - пока не знает никто.

Сергей покончил жизнь самоубийством в новогоднюю ночь — это пока основная версия гибели мужчины.

Бизнесмена обнаружили вечером первого января родственники в квартире в Новогрудке и вызвали скорую. Но врачи лишь констатировали смерть.

Сейчас СК проводит проверку.

 — Новогрудский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 47-летнего жителя Новогрудка. В ходе осмотра места происшествия признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Для установления причины смерти мужчины назначено производство судебно-медицинской экспертизы, — рассказала TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Также она отметила, что какие-либо проверки в отношении бизнесмена ранее не проводились — а ведь в Новогрудке ходили слухи, что в связи с задержанием «епископа мира» следственные органы заинтересовались и деятельностью самого бизнесмена. Это не соответствует действительности, уверяют в СК.

Друзья же уверены, что у произошедшего с Сергеем есть конкретная причина.

— Это все из-за закрытия дома, — говорят друзья Сергея. — Он сильно переживал всю эту ситуацию. Ну, и сами понимаете, как справлялся со стрессом [намекают, что бизнесмен в последнее время выпивал]… Видимо, не справился. Жаль, что так случилось. Он был хорошим человеком. Несколько странным, но добрым и отзывчивым.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смерть бизнесмена Сергея Коваля - тема номер один в Новогрудке. «Он все-таки был очень известным человеком не только у нас в городе, но и в Беларуси. Вон сколько про...
 
Новости дня
Новости общества
 
Героями года - 2018 по версии читателей TUT.BY стали соседи, поймавшие упавшего ребенка на плед
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика