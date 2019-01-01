«Переживал из-за усадьбы». Что случилось с бизнесменом из Новогрудка, построившим «дом для всех»

Смерть бизнесмена Сергея Коваля — тема номер один в Новогрудке. «Он все-таки был очень известным человеком не только у нас в городе, но и в Беларуси. Вон сколько про него писали в газетах», — говорят знакомые мужчины. И теряются в догадках, почему все так произошло.





Напомним, Сергей Коваль известен тем, что построил необычный дом-музей «для всех людей», двери в котором не закрывались для любого желающего круглые сутки. Посетить усадьбу можно было совершенно бесплатно. Но в ноябре прошлого года дом пришлось закрыть из-за жалоб.

Ранее в усадьбе задержали друга Сергея Коваля — «епископа мира» и ксендза старокатолической церкви из Новогрудка Дмитрия Бондаря.

Сергей два этих события не связывал между собой и в ноябре говорил, что очень расстроен тем, что пришлось «дом для всех» закрыть.

— Я не хотел сделать никому плохо. Просто строил усадьбу, надеясь, что она принесет людям какие-то эмоции, натолкнет на размышления. А получилось все как-то по другому. Надеюсь, что закрытие дома — мера временная, — говорил Сергей.

Но, видимо, усадьба так и останется закрытой. Что с ней будет - пока не знает никто.

Сергей покончил жизнь самоубийством в новогоднюю ночь — это пока основная версия гибели мужчины.

Бизнесмена обнаружили вечером первого января родственники в квартире в Новогрудке и вызвали скорую. Но врачи лишь констатировали смерть.

Сейчас СК проводит проверку.

— Новогрудский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 47-летнего жителя Новогрудка. В ходе осмотра места происшествия признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Для установления причины смерти мужчины назначено производство судебно-медицинской экспертизы, — рассказала TUT.BY официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Также она отметила, что какие-либо проверки в отношении бизнесмена ранее не проводились — а ведь в Новогрудке ходили слухи, что в связи с задержанием «епископа мира» следственные органы заинтересовались и деятельностью самого бизнесмена. Это не соответствует действительности, уверяют в СК.

Друзья же уверены, что у произошедшего с Сергеем есть конкретная причина.

— Это все из-за закрытия дома, — говорят друзья Сергея. — Он сильно переживал всю эту ситуацию. Ну, и сами понимаете, как справлялся со стрессом [намекают, что бизнесмен в последнее время выпивал]… Видимо, не справился. Жаль, что так случилось. Он был хорошим человеком. Несколько странным, но добрым и отзывчивым.