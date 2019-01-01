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«За антиукраинскую пропаганду». Из Украины выслали белорусского журналиста

02.01.2019 21:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Из Украины принудительно выслан гражданин Беларуси Павел Карназыцкий. Как сообщает пресс-служба СБУ, журналиста депортировали за «антиукраинскую пропаганду».


Фото: svoboda.org

«Оперативники установили, что иностранец, который проживал в Украине нелегально, публично распространял фейковую информацию», — говорится в сообщении.

Как утверждают в СБУ, Карназыцкий «во время выступлений на некоторых телевизионных каналах ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашей страны».

Обвиняют Карназыцкого и в том, что он неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

«Деятельность подобных проплаченных Россией пропагандистов представляет угрозу не только национальным интересам Украины, но и противоречит законодательству страны их происхождения», — отметил глава СБУ Василий Грицак.

Карназыцкого депортировали 2 января с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Павел Карназыцкий окончил Белорусский государственный университет. «По образованию журналист и богослов. Патриот украинской руси. Политический обозреватель», — так он представляет себя на сайте Korrespondent.net. Карназыцкий сотрудничал со многими украинскими изданиями, а также с «Эхо Москвы», русской службой «Радио Свобода».

 
 
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«Оперативники установили, что иностранец, который проживал в Украине нелегально, публично распространял фейковую информацию», - говорится в сообщении СБУ.
 
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