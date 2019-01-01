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«За антиукраинскую пропаганду». Из Украины выслали белорусского журналиста
02.01.2019 21:25 — Новости Общества | Tut.by
Из Украины принудительно выслан гражданин Беларуси Павел Карназыцкий. Как
«Оперативники установили, что иностранец, который проживал в Украине нелегально, публично распространял фейковую информацию», — говорится в сообщении.
Как утверждают в СБУ, Карназыцкий «во время выступлений на некоторых телевизионных каналах ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашей страны».
Обвиняют Карназыцкого и в том, что он неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР.
«Деятельность подобных проплаченных Россией пропагандистов представляет угрозу не только национальным интересам Украины, но и противоречит законодательству страны их происхождения», — отметил глава СБУ Василий Грицак.
Карназыцкого депортировали 2 января с запретом въезда в Украину сроком на три года.
Павел Карназыцкий окончил Белорусский государственный университет. «По образованию журналист и богослов. Патриот украинской руси. Политический обозреватель», — так он
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«Оперативники установили, что иностранец, который проживал в Украине нелегально, публично распространял фейковую информацию», - говорится в сообщении СБУ.
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