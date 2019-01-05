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Медовое сочиво, добрые дела и колядки. Как правильно встречать Рождество

06.01.2019 — Новости Общества | Заря над Неманам  
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В сочельник, 6 января, православные христиане готовятся встретить второй по значимости религиозный праздник – Рождество Христово. Оно наступает 7 января и дает начало святкам — почти двухнедельным праздникам, которые длятся вплоть до Крещения Господнего 19 января. 

В сочельник ждут первую звезду 

По традиции, в день перед Рождеством православные вообще отказываются от пищи или едят только обрядовое блюдо – сочиво (кутью), которое готовится из пшена на воде, заправляется медом и маком. Оно же считается главным блюдом за ужином, который следует начинать с появлением на небе первой звезды, олицетворяющей звезду, взошедшую над Вифлиемом более 2000 лет назад.  


В меню в эти дни только постная еда, ведь еще не закончен церковный пост. Исключаются мясо, молоко, сметана, алкоголь. Многие хозяйки следуют традиции, по которой на столе должно быть именно 12 блюд. Сочиво символизирует жертвенность. Блюда из капусты считаются символом надежды. Жареная или печеная рыба символизировала веру в Бога и церковь. Чтобы весь год не покидали достаток и благополучие, на столе должны быть вареники с  любимой начинкой. Считается, что пироги и другая домашняя выпечка привлекают здоровье. 

Садиться за праздничный стол нужно в чистой, а лучше всего в новой одежде. Вплоть до того, что если испачкались, следует переодеться. Иначе есть риск провести будущий год с меньшим достатком, чем предыдущий. И вообще день 6 января следует посвятить генеральной уборке в доме. Порядок нужно навести в каждой комнате, чтобы на весь год избавить себя от бед и несчастий. 

Добрые дела, светлые помыслы 

Предпраздничный ужин считается семейным, принято собираться за столом полным составом, строить планы на будущее, вспоминать яркие моменты прошлого года. Но можно пригласить к столу соседей или друзей. В этот день не принято отказывать просящим. Традиция заниматься в сочельник благотворительностью, делать добрые дела сохранилась в наши дни. И сейчас это делать еще проще, чем раньше: современные технологии позволяют, к примеру, за считанные секунды перевести средства на благотворительный счет больного ребенка или в какого-либо фонда. Щедрость и добрые дела вернутся с торицей. 

Медовое сочиво, добрые дела и колядки. Как правильно встречать Рождество


Православные христиане стараются соблюсти главную церковную традицию – посетить церковь и побывать на богослужении. Считается, что молитва в эти праздничные дни обладает особенной силой. 

Хотите – верьте, хотите – нет 

Ночь с 6 на 7 января – самая волшебная в году,  именно в это время многие просят об исполнении самых заветных желаний, а девушки по традиции гадают. Народные приметы и гадание являются отголосками языческих традиций и празднований, которые, по сути, не имеют отношения к великому христианскому празднику. Однако они очень органично в него вписались, добавив волшебства празднику. Собрали основные рекомендации и ингридиенты. 

* Если на сочельник снежная погода — будет большой урожай хлеба, а в доме – достаток. 

* Если в ночь перед Рождеством ударит мороз — семья проживет год дружно, в любви и согласии. 

Для гаданий можно использовать воск, кофе, зеркало и даже валенки. Обычно с помощью этих бытовых вещей девушки пытаются узнать имя или увидеть лицо суженого. Оно может показаться даже в застывшем воске. Нужно взять свечу и направить капающий воск в миску, наполненную водой. Дальше все зависит от фантазии и воображения девушки, которой предстоит рассмотреть в замысловатых фигурах нечто очень важное, что хочет сказать свеча. 

Медовое сочиво, добрые дела и колядки. Как правильно встречать Рождество
 

Коляда, приди, подарки забери 

7 января принято накрывать богатый стол с любимыми блюдами каждого из членов семьи. Хорошо подкрепившись, можно отправляться колядовать. Раньше взрослые и дети наряжались в тулупы навыворот, мастерили Вифлеемскую звезду и ходили по домам с песнями. Показывали представление, главной героиней которого была коза, которая падала замертво без вкусностей. Хозяева были обязаны впустить колядующих, щедро угостить и «оживить» козу. Традиция колядования частично сохранилась в наши дни.   Но все реже можно увидеть у колядующих некогда распространенные кукольные театры, в которых раньше показывали библейские сцены. 

Рождественские службы в храмах в день Рождества длятся до позднего вечера, а сами праздники завершаются лишь 19 января, в день Крещения Господнего. 

 
 
 
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В сочельник, 6 января, православные христиане готовятся встретить второй по значимости религиозный праздник – Рождество Христово. Оно наступает 7 января и дает...
 
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