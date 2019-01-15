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Какой пенсионный возраст в Беларуси?

16.01.2019 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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В 2019 году право на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях предоставляется мужчинам по достижении возраста 61 год 6 месяцев, женщинам – 56 лет 6 месяцев.

Соответственно на 1 год увеличивается возраст для назначения досрочных пенсий по возрасту (за работу с особыми условиями труда, в соответствии с законами Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», «О занятости населения Республики Беларусь») и за выслугу лет.

Возраст выхода на пенсию определяется на дату обращения за назначением пенсии. Так, если женщины, родившиеся во втором полугодии 1962 г. и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1957 г., не реализовали право на пенсию по возрасту в 2018 году, то в 2019 году пенсия им может быть назначена по достижении возраста соответственно 56 лет 6 месяцев и 61 год 6 месяцев.

Для назначения в 2019 году трудовой пенсии по возрасту, в том числе при неполном стаже работы, досрочной пенсий, а также пенсии за выслугу лет требуется не менее 17 лет стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь согласно законодательству о государственном социальном страховании (далее – страховой стаж).

Страховой стаж меньшей продолжительности требуется для назначения пенсии по возрасту отдельным категориям граждан:

не менее 5 лет – для назначения досрочной пенсии по возрасту родителям детей-инвалидов (инвалидов с детства); многодетным матерям, родившим пять и более детей; инвалидам с детства; инвалидам войны; матерям военнослужащих, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы; лилипутам и карликам;

не менее 10 лет – для назначения пенсии по возрасту на общих основаниях гражданам, имеющим длительный стаж работы (не менее 40 лет у мужчин и не менее 35 лет у женщин), а также гражданам, у которых имеется не менее 10 календарных лет военной службы (службы в военизированных организациях) при наличии общего стаж работы не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин и отсутствии права на пенсию в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении военнослужащих.

Согласно части первой статьи 51 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» в стаж работы засчитываются периоды работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности при условии, что в течение этих периодов производилась уплата обязательных страховых взносов в бюджет фонда согласно законодательству о государственном социальном страховании.

Иные периоды, предусмотренные частью второй статьи 51 указанного Закона, в том числе военной службы, получения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования в дневной форме, ухода за детьми в возрасте до 3 лет, за инвалидами 1 группы и лицами, достигшими 80-летнего возраста, получения пособия по безработице и др., в страховой стаж для определения права на трудовую пенсию не засчитываются. Данные периоды при наличии права на трудовую пенсию включаются в стаж работы для исчисления размера трудовой пенсии.

Лицам, реализующим право на пенсию в 2019 году, заработок для исчисления пенсии определяется за последние 25 лет подряд стажа работы, но не более чем за фактически имеющийся стаж.

Сведения о заработной плате до 1 января 2003 года подтверждаются справкой о размере заработка, выдаваемой работодателем (его правопреемником), архивом на основании находящихся на хранении документов бухгалтерского учета. За периоды работы после 1 января 2003 года размер заработка подтверждается выпиской из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выдаваемой районными отделами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Гражданам, не имеющим права на трудовую пенсию по возрасту, может быть назначена социальная пенсия по достижении возраста мужчинами – 65 лет, женщинами – 60 лет.

 

Инна КУРОЧКИНА,

заместитель начальника управления-

начальник отдела пенсий и пособий.

 
 
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В 2019 году право на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях предоставляется мужчинам по достижении возраста 61 год 6 месяцев,
 
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