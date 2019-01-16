Обманул друзей на 200 тысяч и получил 8 лет колонии. В Витебске осудили парня, который не отдавал долги

Суд Первомайского района Витебска приговорил 27-летнего жителя областного центра к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества за покушение на мошенничество в особо крупном размере, сообщает Генпрокуратура.

Установлено, что мужчина почти год — с сентября 2014 года по август 2015-го — обманывал знакомых. Он брал у них деньги взаймы под различными предлогами: для развития своего бизнеса, продажи автомобилей и др. При этом долги возвращать не собирался.

Таким образом парень присвоил более 198 тысяч рублей.

На суде он не отрицал долговых обязательств перед потерпевшими, но вину не признал.

Суд назначил мужчине 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу.