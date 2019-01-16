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Обманул друзей на 200 тысяч и получил 8 лет колонии. В Витебске осудили парня, который не отдавал долги
17.01.2019 17:34 — Новости Общества | Tut.by
Суд Первомайского района Витебска приговорил 27-летнего жителя областного центра к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества за покушение на мошенничество в особо крупном размере,
Установлено, что мужчина почти год — с сентября 2014 года по август 2015-го — обманывал знакомых. Он брал у них деньги взаймы под различными предлогами: для развития своего бизнеса, продажи автомобилей и др. При этом долги возвращать не собирался.
Таким образом парень присвоил более 198 тысяч рублей.
На суде он не отрицал долговых обязательств перед потерпевшими, но вину не признал.
Суд назначил мужчине 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу.
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Обманул друзей на 200 тысяч и получил 8 лет колонии. В Витебске осудили парня, который не отдавал долги
Парень брал у знакомых деньги взаймы под различными предлогами: для развития своего бизнеса, продажи автомобилей и пр.
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