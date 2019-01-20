Солнечно, морозно, ветрено. Погода в Гродно на неделе

Новая рабочая неделя принесет в Гродно метель и морозы.



Фото: @artem_turlai, instagram.com

Понедельник будет облачным с прояснениями. Днем столбик термометра опустится до -2 °С, сообщает pogoda.by.

Облачный вторник пройдет также без осадков. Температура воздуха днем составит −2…4 °С.

В среду осадков тоже не предвидится. Утром похолодает до -6 °С, а днем будет 4 градуса мороза.

На четверг обещают морозную солнечную погоду: утром столбик термометра опустится до -9 °С.

Самой щедрой на осадки днем недели станет пятница. Снегопад и метель накроют город ночью и в течение дня лишь усилятся. Температура воздуха составит −4…6 °С, поднимется сильный ветер.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY .