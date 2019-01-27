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Морозы уйдут вместе с январем. Погода в Витебске на неделю

28.01.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Неделя получится контрастной: то подморозит, то наступит оттепель, прогнозирует pogoda.by.

В понедельник, 28 января, днем −7…9°С. Облачно, без осадков.

Во вторник, 29 января, ночью до −8°С, днем — около нуля. Возможен мокрый снег, ветрено.

В среду, 30 января, ночью и днем 0…−2°С. К вечеру подморозит: до −4°С.

В четверг, 31 января, ночью будет до 5 градусов мороза, днем — до двух градусов тепла. Во второй половине дня сильный мокрый снег, возможен дождь.

В пятницу, 1 февраля, ночью и днем около нуля. Днем — дождь, вечером — мокрый снег.

 
 
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Неделя получится контрастной: то подморозит, то наступит оттепель.
 
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