В церемонии открытия "Снежного снайпера" приняли участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, министр образования Игорь Карпенко, председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский и помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев.

В первый день соревнований юные биатлонисты, которые на протяжении января прошли отборочные соревнования в регионах, определят сильнейших в спринте в трех возрастных группах. Первыми на старт в спорткомплексе "Раубичи" вышли ребята среднего возраста, далее - мальчики и девочки старшего и младших возрастов.

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