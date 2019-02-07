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Финальные соревнования "Снежный снайпер" проходят в "Раубичах"

08.02.2019 — Новости Общества | Единство  
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В церемонии открытия "Снежного снайпера" приняли участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, министр образования Игорь Карпенко, председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский и помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев.

В первый день соревнований юные биатлонисты, которые на протяжении января прошли отборочные соревнования в регионах, определят сильнейших в спринте в трех возрастных группах. Первыми на старт в спорткомплексе "Раубичи" вышли ребята среднего возраста, далее - мальчики и девочки старшего и младших возрастов.
Читать полностью: https://www.belta.by/sport/view/finalnye-sorevnovanija-snezhnyj-snajper-torzhestvenno-otkrylis-v-raubichah-335874-2019/

 

 
 
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