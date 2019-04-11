Галина Стаскевич — лауреат интернет-премии...

Источник материала: Івацэвіцкі веснік

XXVI международной специализированной выставки «ТИБО-2019»

Персональный сайт к урокам информатики «Задания для ИнфоЗнаек» Стаскевич Галины Адамовны, учителя информатики средней школы № 3 г. Ивацевичи, стал лауреатом интернет-премии XXVI Международной специализированной выставки «ТИБО-2019». На торжественной церемонии награждения заместитель Министра образования Республики Беларусь С.В. Рудый вручил Галине Адамовне диплом II степени в номинации «Образование и наука».

В текущем году конкурс проводился в 17-й раз по 12 основным номинациям. Всего на конкурс 2019 года было подано 485 заявок.

Как рассказала Галина Адамовна, материалы сайта находятся в открытом доступе по адресу staskevich.rooivacevichi.gov.by, а для корректного отображения данных можно использовать любой браузер. Все страницы корректно работают и в мобильной версии. Использование сайта позволяет на уроках акцентировать внимание на наиболее значимых моментах и проблемных вопросах. Содержание ресурса соответствует учебной программе по информатике для учреждений общего среднего образования и состоит более чем из 170 учебно-тренировочных заданий.

Конкурс «Интернет-премия «ТИБО» проводится ежегодно с 2003 года. Он нацелен на содействие развитию белорусского сегмента интернета, внедрению новых информационных технологий, широкому освещению лучших достижений байнета.

Подготовил Денис КАРПОВ.