Лукашенко обозначил медальные задачи Беларуси на II Евроиграх

На II Евроиграх белорусские легкоатлеты должны завоевать не меньше медалей, чем в Баку. У наших спортсменов нет права выступать плохо, и это требование должно быть доведено до спортсменов и тренеров. Их нужно настраивать на победу.

Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании Исполкома НОК 15 апреля в Минске, сообщает пресс-служба главы государства.

Важно, что соревнования будут проходить «дома, на своих аренах, при родной публике». Поэтому поддержка всех белорусов будет обеспечена.

По мнению, президента, белорусские атлеты способны побеждать и завоевывать медали. На I Европейских играх в Баку в 2015 году наши спортсмены завоевали 43 медали: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. В медальном зачете сборная Беларуси заняла 7-е место.

«Есть и обратный пример - наш биатлон. Деньги потратили немалые, а что показали, вы тоже знаете… То же самое футбол, хоккей. Серьезно придется подумать. Но это разговор после чемпионата мира в той группе, куда мы с вами свалились, - хоккеисты. По биатлону и другим зимним видам спорта мы еще разберемся», - заявил президент.