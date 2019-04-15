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«Первичка» ЦСОН Кореличского района в рамках акции «Неделя леса» посадила два участка общей площадью 1,3 га (фото)

15.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Посадить дерево – это прекрасная возможность оставить свой след на земле. Не смогли этой весной остаться в стороне от участия в благородном и памятном добром деле активисты первичной профсоюзной организации ГУ «Центр социального обслуживания населения Кореличского района».

«Первичка» ЦСОН Кореличского района в рамках акции «Неделя леса» посадила два участка общей площадью 1,3 га (фото)

12 апреля мы дали старт акции «Неделя леса», которая проходит в нашей стране уже двенадцатый раз. Цель акции – «омолодить» лёгкие нашей республики.

«Трудовой десант» в составе 10 человек высадился на участке Свитязянского лесничества в д.Миратичи с самого утра. Перед началом работы лесничий Александр Васильевич Комендант провел подробный инструктаж по технологии посадки молодых саженцев ёлки, берёзы, ольхи. Посадку саженцев производили ручным способом с помощью лесопосадочной лопаты (меча Колесова). За несколько часов работы нами было посажено два участка общей площадью 1,3 га. Хотя все мои коллеги после высадки саженцев очень устали, но все остались довольны от проделанной работы и полученного результата. Весенний день подарил заряд бодрости, положительных эмоций и удовольствия от совместного труда.

Мы очень надеемся, что посаженные нами ёлочки, берёзки, ольха приживутся, вырастут. Ведь они были посажены добрыми, надёжными руками активистов нашей первички. Спасибо всем участникам акции, спасибо за доброе дело!

«Первичка» ЦСОН Кореличского района в рамках акции «Неделя леса» посадила два участка общей площадью 1,3 га (фото)

«Первичка» ЦСОН Кореличского района в рамках акции «Неделя леса» посадила два участка общей площадью 1,3 га (фото)

«Первичка» ЦСОН Кореличского района в рамках акции «Неделя леса» посадила два участка общей площадью 1,3 га (фото)

«Первичка» ЦСОН Кореличского района в рамках акции «Неделя леса» посадила два участка общей площадью 1,3 га (фото)

«Первичка» ЦСОН Кореличского района в рамках акции «Неделя леса» посадила два участка общей площадью 1,3 га (фото)

«Первичка» ЦСОН Кореличского района в рамках акции «Неделя леса» посадила два участка общей площадью 1,3 га (фото)

«Первичка» ЦСОН Кореличского района в рамках акции «Неделя леса» посадила два участка общей площадью 1,3 га (фото)

«Первичка» ЦСОН Кореличского района в рамках акции «Неделя леса» посадила два участка общей площадью 1,3 га (фото)

Наталья РАСЮКЕВИЧ,
председатель профкома ГУ «ЦСОН Кореличского района»

 
 
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Посадить дерево – это прекрасная возможность оставить свой след на земле. Не смогли этой весной остаться в стороне от участия
 
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