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Лучшие имиджевые объекты МЧС в различных уголках страны

17.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Чаще всего они появляются на базе торгово-развлекательных центров, где уже есть детские комнаты. Здесь малыши  и ребята постарше могут весело провести время. А чтобы добавить к развлекательному элементу еще и обучающий, спасатели инициировали создание специальных имиджевых объектов. 

Здесь есть все, чтобы научить безопасности с самых юных лет: наглядно-изобразительная продукция, видеоматериалы, интерактив – все для того, чтобы рассказ о безопасности был максимально простым и понятным. Несколько раз в неделю работники МЧС проводят «живые» уроки с детьми, непосредственно рассказывая ребятам о правилах и обучая их.

Подобные тематические объекты привлекают внимание не только малышей, но и их родителей. Не забывая о том, что в вопросах безопасности нужно работать и со старшей аудиторией, здесь же размещены интересные тематические материалы для пап и мам.

В Пинске Детский имиджевый объект МЧС открылся на базе центра Семейного отдыха «Леон» (г. Пинск, площадь Ленина, 7а.) Тематическая игровая зона в семейном центре отдыха «Леон» - это совместный проект работников МЧС и руководства семейного центра. Дошколята и учащиеся школ в игровой форме обучаются правилам безопасного поведения и действиям при чрезвычайных ситуациях. Работники МЧС проводят тематические занятия для детей, организовывают множество различных конкурсов и викторин.

«Страна безопасности. Волшебная книга» появилась и на базе детского развлекательного центра «Киндер-клаб» в Борисове (Минская область, г. Борисов, ул. Гагарина, д. 64А). Посетителей ожидает путешествие по «Стране безопасности», игры, обучающие мультфильмы. Ребята могут познакомиться с профессией пожарного-спасателя, примерив обмундирование. Стены в помещении оформлены в фирменном стиле МЧС – изображениями героев мультсериала «Волшебная книга МЧС». На объекте находится пожарный щит, машины, телефон для вызова службы спасения, игрушечный домик с условным пожаром.

Подробнее читайте по ссылке: https://mchs.gov.by/glavnoe/252626/

 

 
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Создание площадок, гдеможно научиться безопасности во время игры – еще одно направление деятельности для спасателей. Работапо оборудованию подобных мест идет во...
 
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