Как выглядит новая ледовая арена в Минске, где тренируются дети и президент

Источник материала: Tut.by

Пару месяцев назад в престижном микрорайоне Лебяжий в Минске распахнула двери новая ледовая арена. Днем к зданию идут подростки, за собой они тянут огромные хоккейные сумки. По предложению президента лучшее время для тренировок отдали именно молодым. Но и сам Александр Лукашенко играет здесь в хоккей — теперь это, по сути, база для президентской команды по хоккею. TUT.BY посмотрел, как устроен комплекс.





Физкультурно-спортивный комплекс получил прописку по улице Ратомской, 2, напротив — водохранилище и Дрозды. «Олимпик Арена» состоит из двух пусковых комплексов: первый работает на полную мощь с февраля, а второй еще строят. Напомним, объект возводит компания «Тапас» Павла Белого, в свободное время он партнер Александра Лукашенко по хоккейной команде.





Сегодня здесь, в арене, открывает собственную школу фигурного катания олимпийский чемпион из России Алексей Ягудин. «Мне поступило хорошее и конкретное предложение от спортивного руководства Беларуси», — признался он в интервью TUT.BY. В этот центр набирают три группы по 15−20 детей, плюс он будет помогать белорусской национальной команде по фигурному катанию на коньках.

Как выглядит комплекс изнутри? Сотрудники уверяют: ничего сверхъестественного — и готовы все показать читателям TUT.BY.

Пока в одной части здания еще трудятся рабочие, в другой на хоккейную тренировку вышли подростки 14−15 лет. Здесь лед и раздевалки. Плюс тренерские, постирочная и сушка, заточка коньков.









— Это так называемая канадская (по размерам. — Прим. TUT.BY) арена, и она предназначена только для тренировок. Как видите, стиль лофт: все по-простому, никакой дорогой отделки, — говорит директор «Олимпик Арены» Александр Логунов.





Трибуны небольшие, на 750 человек, вокруг них — стеклянные перегородки с мотивами колосьев. По кругу — плакаты с «буслом» и надписями «TEAM BY» (новый бренд олимпийской команды Беларуси, который НОК презентовал в декабре). Рядом — снимки Александра Лукашенко: портрет и командное фото с кубком. Ниже можно заметить стеллаж с наградами, они бутафорские, но, очевидно, со временем их заменят настоящими.



































Пока мы общаемся, парни отрабатывают броски по воротам — это хоккеисты одной из команд СДЮШОР. Именно детям и подросткам, подчеркивает директор арены, отдают самые удобные часы в расписании — как поручил лично президент.

— Именно у таких команд постоянно нехватка льда. Поэтому лучшее время отдают детям: утром и вечером.



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Чтобы содержать комплекс, достаточно 15 человек — именно столько числится в штате. Это возможно во многом благодаря современному оборудованию и автоматизации.

Под самим катком скрывается целая система, где воду охлаждают трубы с хладагентом. Но не напрямую, а через прочный слой бетона, он сверху выкрашен белым, нанесена разметка. Это и есть «цвет» льда, который заливают множеством слоев.

Лед обновляют после каждой тренировки при помощи специальных машин. Раз в две недели — полностью перезаливают.

— Для этого наливают большой слой теплой воды и ждут примерно 10 часов, чтобы лед схватился и набрал прочность, иначе он быстро придет в негодность.



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Арена занята все семь дней в неделю, с раннего утра до вечера. На ней тренируются примерно 20 команд. Кроме того, здесь проходят соревнования и другие мероприятия. Лед, по задумке, сдается всем желающим на коммерческой основе. Час аренды стоит примерно 250−300 рублей в зависимости от периода дня.

— Цена стандартная, нет смысла ставить выше — тогда никто не пойдет тренироваться. Поэтому ценник такой же, как в Дворце спорта или «Минск-Арене», — говорит Александр Логунов. — А если будут желающие тренироваться ночью, то мы готовы.

Рассказывая о технологиях, директор указывает на трубы под потолком. Это система климата, которая поддерживает разную температуру в разных частях арены.



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— Через диффузоры на лед подается определенный объем воздуха, чтобы поддерживать температуру на определенной высоте ото льда. Создается «подушка», чтобы игрокам было комфортно, а лед при этом не таял. Вторая система — это подача теплого воздуха к трибунам (вплоть до +20 градусов), чтобы с комфортом наблюдать за игрой. Ведь одно дело, когда приходят зимой, а другое — летом в +30 в легкой одежде, человек же не будет брать с собой шубу.

Пока мы гуляем по объекту и на стройке в соседней части, подмечаем коробки от кераминовской плитки, а в буфете выше трибун — исключительно атлантовские холодильники и микроволновки. Белорусского тут много, говорит Александр.



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— В основном белорусская — вся отделка. Понятно, не берем саму площадку: Беларусь не выпускает борта и так далее, это специфическое. Но что касается остального, например, трибуны наши делали. Сидения вот изготовлены в Гомеле на предприятии, где работают инвалиды по зрению.



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Кстати, проект тоже создавали белорусы. Здание выдержано в едином стиле: фасад необычной формы покрыт алюминиевыми панелями, эту же тему поддерживают алюминиевые силуэты хоккеистов внутри. Из украшений еще разве что снимки советских спортсменов на стенах. Стены тоже лофтовые: обычная кирпичная кладка просто выкрашена.



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Директор признается, что уже во время эксплуатации кое-что дорабатывают.

— Ведь арены не штампуются, каждая — эксклюзивная, и есть свои нюансы. Доводим ее до совершенного вида. Сейчас пытаемся улучшить систему энергетики — как видите, свет над ареной исключительно светодиодный — такие лампы потребляют мало энергии. Но мы стараемся еще больше снизить потребление, так как затраты на свет и тепло стоят больших денег.





Заглядываем и в раздевалки. Раньше была информация , что среди них есть элитные (на снимках над скамейками были видны герб Беларуси и герб НОК Беларуси).

— Раздевалки все стандартные, — говорит Александр Логунов. — Всего пять, две из них арендованы на постоянной основе. Это команда, которая постоянно здесь тренируется.



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— Команда президента, так понимаем?

— Да, команда президента, у них здесь одна из основных площадок для тренировок.

— И как часто здесь бывают люди?

— Раза два в неделю тренировки.

Директор подчеркивает: раздевалки одинаковые, никаких VIP. Чтобы убедиться в этом, нас приглашают сначала в пустую, а затем разрешают лишь заглянуть в арендованную президентской командой.



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Отличий — никаких, разве что на крючках видны хоккейные свитера в цветах флага, клюшки вдоль стены и большая связка маленьких бутылок с питьевой водой. Из уважения к хозяевам фото делать нельзя, приводим снимки такой же пустой.

Каждая раздевалка рассчитана на 27 человек, но сушилки для экипировки — общие. И лед строго по расписанию.

— Команда президента, как и все остальные, приезжает в выделенное ей время, никакого особого расположения к кому-либо нет.



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Во второй части комплекса будут еще большая тренировочная арена, бассейн, тренажерные залы, спа-центр и сауна. Плюс кафе, но строго без спиртного.



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— Вторую арену должны заливать уже в июне, — проводят нас в огромное помещение. — Ведь лед заливают еще когда отделки нет, чтобы к открытию он полностью устоялся и вышел на свое рабочее состояние. Пока его накроют специальным полотном, и работы вокруг будут продолжаться.





Эту часть здания планируют открыть к ноябрю. Тогда на новый лед перейдут фигуристы, школу для которых сегодня в Минске открывает Ягудин. Вторая арена сможет принимать уже около тысячи зрителей. Кстати, там же откроют и сеансы массового катания на коньках для всех желающих.

Общая площадь комплекса составляет 21 тысячу квадратных метров. Обе ледовые арены соответствуют стандартам Международной федерации хоккея, но их можно трансформировать в площадки уровня НХЛ.