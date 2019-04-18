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Фрагменты танка Т70 нашли в Быховском районе (и это большая удача)

19.04.2019 10:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Быховском районе в поле у памятника Лудчицкая высота найдены фрагменты танка Т70. Это большая удача — в послевоенные годы все собранные детали собирали и переплавляли, сообщает ТРК «Могилев».

По архивным документам известно, что в марте 1944 года у Лудчицкой высоты воевало танковое подразделение 380-й Орловской стрелковой дивизии. Здесь были ожесточенные бои за освобождение Беларуси. Танк Т70 обычно использовали в батальонах разведки. По сведениям того времени, только в одном бою 2 марта фашисты подбили здесь три советских танка.

В деревне Лудчицы находится, пожалуй, один из самых впечатляющих мемориалов в память о Великой Отечественной войне. На вогнутой стене-стеле — 2,5-метровые погрудные горельефы шести Героев Советского Союза. Владимир Мартынов, Сундуткали Искалиев и Гулям Якубов погибли на Лудчицкой высоте. Петр Виниченко, Галактион Размадзе и Иван Борисевич получили высокое звание за отличие при прорыве обороны противника по Днепру, освобождение Славгородского, Рогачевского и Быховского районов.

На вершине искусственно созданного кургана установили 10-метровую символическую фигуру былинного Баяна. По задумке авторов, он «как бы ведет вечную песнь, прославляющую подвиг воинов-героев».

 
Теги: Могилев
 
 
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В марте 1944-го тут были ожесточенные бои за освобождение Беларуси.
 
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