Следователи со своими семьями принимали активное участие в весеннем субботнике

Источник материала: Единство

Одни наводили порядок в своих кабинетах, мыли окна в помещениях, убирали прилегающую территорию. Другие, вооружившись необходимым инвентарем, вышли во дворы, скверы и парки райцентров покрасить бордюры, высадить цветы, кустарники и побелить деревья, чтобы на своем примере показать подрастающему поколению, что значит любить свой город, малую родину.

Большое внимание уделили также благоустройству памятных мест, связанных с военной историей, памятью о героических событиях.

Следователи Молодечненского РОСК организовали работу по наведению порядка на территории у стелы на месте массового уничтожения мирных жителей. Следователи Дзержинского РОСК благоустроили памятник героям, павшим в бою за свободу и независимость нашей родины, расположенный в деревне Ясютевичи.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног