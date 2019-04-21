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Следователи со своими семьями принимали активное участие в весеннем субботнике

22.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Одни наводили порядок в своих кабинетах, мыли окна в помещениях, убирали прилегающую территорию. Другие, вооружившись необходимым инвентарем, вышли во дворы, скверы и парки райцентров покрасить бордюры, высадить цветы, кустарники и побелить деревья, чтобы на своем примере показать подрастающему поколению, что значит любить свой город, малую родину.

Большое внимание уделили также благоустройству памятных мест, связанных с военной историей, памятью о героических событиях.

Следователи Молодечненского РОСК организовали работу по наведению порядка на территории у стелы на месте массового уничтожения мирных жителей. Следователи Дзержинского РОСК благоустроили памятник героям, павшим в бою за свободу и независимость нашей родины, расположенный в деревне Ясютевичи.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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По доброй традиции сотрудники УСК Минской области принимали активное участие в весеннем субботнике. Следователи со своими семьями постарались внести свой вклад в...
 
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