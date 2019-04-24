«Зарплату бы побольше». Как в Гродно прошла ярмарка вакансий

Источник материала: Tut.by

«С утра у нас здесь был настоящий аншлаг», — говорят в Гродненском городском центре занятости. 25 апреля здесь прошла ярмарка вакансий, в которой приняло участие более 40 местных предприятий и организаций, а всего по стране на аналогичных ярмарках работу предлагали более 2 тысяч нанимателей. В Гродно можно было найти работу в строительстве, промышленности, торговле и даже на таможне и в МЧС. Были также предложения для людей с инвалидностью, можно было получить консультацию по открытию собственного дела.





Гродненец Дмитрий на ярмарку вакансий пришел, как он говорит, прицениться. Мужчина работает грузчиком в одном из магазинов областного центра.

— Получаю 280 рублей. Хотел бы найти какое-нибудь другое место работы. Зарплату бы побольше. Могу быть рабочим на стройках — говорят, строители по весне требуются. Могу охранником работать, грузчиком. А еще у меня диплом электрика, но я давно по специальности не работал, — говорит мужчина.

Он рассказывает, что собирается тщательно изучить все предложения и, может быть, выбрать для себя более подходящее место работы.

— Если возьмут, — добавляет мужчина.

Строители, и правда, требуются. А еще слесари, механики, водители и электрики. Дмитрий, кстати, не нашел для себя подходящей вакансии, но взял на заметку несколько строительных организаций города, где требуются работники без квалификации.

Сейчас в Гродно на учете в центре занятости стоят около 860 человек, а вакансий — 2667. Чаще всего гродненский безработный — это мужчина, который уволился с предыдущего места работы по собственному желанию, либо долгое время (год-полтора и больше) неработающий.





— Мы ищем только мужчин, — сразу говорят специалисты ОАО «Гродно Азот». Вакансий у предприятия много, соискателей около стола кадровиков — тоже.

Прийти на ярмарку вакансий — это только первый шаг для претендентов на хорошее рабочее место. Впереди еще ждет собеседование.

— А мы ищем кондитеров. Сложно в городе с кондитерами. А нам их надо много: 10 человек готовы принять сразу же. Зарплата в первые два месяца — 430 рублей, потом — больше. А у вас какой разряд? Ах, вы журналист… А мы уже обрадовались, — разочаровались в кадровой службе предприятия «Азот Сервис».

Кондитеры нужны и комбинату школьного питания. Здесь же ищут поваров и кухонных рабочих.

Каких-то оригинальных вакансий в Гродно не предлагают. Все достаточно традиционно. А зарплата в основном колеблется в диапазоне 400−500 рублей.





— В первую очередь мы пригласили для участия в ярмарке вакансий представителей те организации, которые испытывают наибольшую потребность в кадрах. Это предприятия промышленности, строительства, транспорта, общественного питания, почти все торговые сети, а также так называемые военизированные предприятия. Например, МЧС и департамент охраны, — говорит заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Оксана Флерко.

— Главное, чтобы люди пришли не только на ярмарку вакансий, но и сделали следующий шаг, — добавляют в кадровой службе «Евроторга». Торговая сеть ищет продавцов, кассиров, охранников, пекарей, технологов и др. Здесь зарплата уже выше — до 1300. Но есть и требования к кандидату. Например, опыт работы от трех лет и среднее специальное или высшее образование.





В Гродно традиционно требуются квалифицированные рабочие, специалисты и служащие, есть также вакансии и для рабочих без квалификации. В разрезе профессий — это продавцы, контролеры-кассиры, повара, слесари. На строителей с началом сезона спрос вырос, а вот на швей, наоборот, упал.





— Если говорить о сотрудниках с высшим образованием, то нужны все специалисты, если они готовы к развитию и получению дополнительного образования. Сейчас наниматель хочет видеть в одном специалисте нескольких. Например, если это экономист, то у него должны быть знания в менеджменте, маркетинге, иностранный язык. Это удобно нанимателю. Кстати, служба занятости также предлагает профессиональное обучение, которое поможет расширить возможности человека на рынке труда, — говорит Оксана Флерко.