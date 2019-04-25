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Не нарушать законодательства

26.04.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В соответствии с требованиями Кодекса Республики Беларусь о земле, землепользователи имеют право самостоятельно осуществлять землепользование, возводить в установленном законодательством порядке жилые и нежилые капитальные строения (здания, сооружения) на своем участке, добровольно отказаться от земельного участка, а также иные права, предусмотренные законодательством.

Вместе с тем, землепользователи имеют и обязанности, которые необходимо соблюдать. Они обязаны осуществлять мероприятия по охране земель, которые включают в себя благоустройство и эффективное использование земельного участка, сохранение плодородия почв, защиту от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения отходами; использовать земельные участки, а также расположенные на них строения в соответствии с их целевым назначением и условиями отвода земельных участков; своевременно вносить плату за пользование земельными участками, соблюдать установленные сроки занятия земельных участков, а также не нарушать права иных землепользователей.

Самым распространенным нарушением законодательства о земле является самовольное занятие земельного участка. В некоторых случаях землепользователи, утратив межевые знаки, осуществляют строительство и устанавливают ограждения «на глазок», что является не допустимым. Фактическая граница земельного участка должна соответствовать юридической границе со всеми поворотными точками и длинами линий, указанными в правоудостоверяющих документах на землю. Самовольно занятый земельный участок возвращается без возмещения затрат, произведенных за время незаконного использования. Приведение земельного участка в пригодное для использования по целевому назначению состояние, а также снос возведенных на нем строений производятся за счет лица, самовольно занявшего земельный участок.

В соответствии со статьей 23.41 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное занятие земельного участка влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от двадцати до ста базовых величин, а на юридическое лицо — от пятидесяти до трехсот базовых величин.

В случае, если землепользователи не уверены в границах своего земельного участка на местности, они могут обратиться с заявлением в организации по землеустройству, подчиненные Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь, их дочерние унитарные предприятия, к иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по установлению (восстановлению) границ земельных участков.

За получением необходимой информации по возникающим вопросам, касающимся земельного законодательства, землепользователи могут обратиться в отдел землеустройства Несвижского райисполкома по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 1, каб. № 106 и № 107 либо по телефонам: 2-48-84, 5-13-36, 2-18-84.

Отдел землеустройства

 Несвижского райисполкома.


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