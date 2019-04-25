Лётчик был из Москвы

Источник материала: Навiны Палесся



Жительница аг. Глинка Надежда Гуцко – свидетельница тех страшных событий, которые происходили на нашей территории в годы Великой Отечественной войны.

Надежда Степановна с болью вспоминает, какими тяжелыми выдались детство и юность, какой глубокий след в памяти оставила война. Очень хорошо женщина запомнила один случай, когда в районе д. Ровчак произошло крушение самолета.

– Мой отец Степан Рокало действительно помогал летчику, – утверждает Надежда Степановна. – Произошло это весной 1944 года. Жили тогда на хуторах Столинских. Вокруг «стояли» немцы.

Отец вышел из дома и услышал какой-то шорох. И тут же окликнул: «Кто там?». Неизвестный начал убегать. Отец позвал: «Стой! Стой! Свои!». Незнакомец остановился. Отец обратил внимание на то, что тот был в комбинезоне и больших сапогах. Человек произнес: «Я уже дня три-четыре ничего не ел. Наш истребитель сбили». На хуторе на самом деле говорили о том, что немцы сбили наш самолет.

Отец привел летчика в дом. Тот рассказал, как их самолет потерпел крушение возле д. Ровчак. Один из них погиб, а он уже три дня пробирался к своим и случайно набрел на дом Степана. Хозяин дал гостю полотняную сорочку, чтобы тот переоделся. Одежду летчика, его наган и другие вещи закопали недалеко от дома.

Отец рисковал жизнью, ибо если бы немцы заподозрили что-то неладное, то могла бы погибнуть вся семья.

Надежда Гуцко рассказывает, что хорошо помнит, что некоторое время летчик жил у них в доме. Он сидел на печи, говорил мало, все время молчал. Вспоминает женщина и то, как в дом пришли немцы и, увидев незнакомца, спросили: «Кто это у тебя, Степан?». Отец покрутил у виска пальцем и ответил, что это его недоразвитый сын. Они ушли, но позже пришел их повар и спросил: «Кто это у тебя?». Чтобы вызвать доверие, он сказал отцу: «Я Гитлер не люблю… У меня семья…» Потом посоветовал спрятать летчика, потому что немцы могут догадаться о происходящем и сожгут всю семью.

Летчика спрятали на чердаке дома. Ночью заносили ему покушать, а на день убирали лестницу. Надежда Гуцко вспоминает, как сама не раз относила солдату продукты.

Через некоторое время Степан Рокало запряг лошадь. Взял с собой соседку, новорожденного ребенка и летчика, которого одел в фуфайку. Соседка должна была исполнить роль кумы. Летчик держал на руках ребенка.

Ехали в д. Овсемирово. Когда их по дороге остановили немцы, чтобы узнать, куда они направляются, отец перекрестился, чтобы те поняли: едем крестить новорожденного. Немцы в ответ закивали: «Гут, гут». В Овсемирово находились партизаны и летчика уже ждали. Надежда Степановна говорит, что, возможно, его лодкой переправили куда-то.

Позже от летчика получили сообщение. Кому он писал, женщина не помнит, но он рассказал о том, где прятался, кто ему помогал, просил отблагодарить. Оказалось, что он и дальше летает на истребителе. Степану Рокало также позвонили из военкомата и он отнёс туда все вещи солдата, которые были закопаны в земле.

Когда закончилась война, пришло еще одно письмо, из которого узнали, что это был летчик из Москвы. Он просил откликнуться тех, кто его спас, но ни имени, ни фамилии военнослужащего Надежда Степановна не знает.

Еще женщина рассказала, что военные и первые послевоенные годы стали настоящим испытанием для всего народа. Очень тяжело было. Голодали. Восстанавливали все, как могли. Работали не покладая рук и взрослые, и дети. Помогали друг другу, поддерживали…

Сейчас Надежде Гуцко 93 года. Она очень добрый, позитивный человек, который многое повидал на жизненном пути и теперь с радостью делится своей мудростью. Женщина отмечает, что еще сама убирается в доме, рада, когда заходят родные, знакомые. Надежда Степановна отмечает, что все односельчане очень радушно относятся друг к другу, как к самым близким родственникам. Постоянно кто-то забегает узнать, как женщина себя чувствует, как ее здоровье. Не соседка, так кто-то из родственников или знакомых, а Надежда Гуцко рада гостям, которым всегда найдется доброе слово. Всем она желает крепкого здоровья и долголетия, но на свою жизнь не сетует, а наоборот, считает, что многое повидала, но это лишь закалило ее, придало новые силы и оставило неизгладимые впечатления.

Поэтому и мы желаем нашей героине неиссякаемого оптимизма, здоровья и бодрости духа.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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