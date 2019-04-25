В Беларуси созданы все условия для поддержки и реализации молодежных инициатив - Воронюк

Источник материала: БелТА

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все условия для поддержки и реализации молодежных инициатив. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк перед стартом финала XXVIII Республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2019" в Минске.

"В Беларусь пришла настоящая весна. Цветут сады, распускаются цветы. Традиционно именно весной мы уже не одно десятилетие проводим конкурс грации и артистического мастерства и выбираем "Королеву Весну Беларуси". Не только самую красивую студентку, но и самую талантливую, яркую участницу нашего конкурса. Очень важно, что в стране поддерживается молодежь и молодежные инициативы, а у каждого молодого человека есть возможность быть услышанным", - сказал Дмитрий Воронюк.

Проект многое дает его участницам. "Здесь они не только соревнуются между собой, а принимая участие в различных мастер-классах и тренингах, многому учатся. В будущем они смогут использовать полученный багаж знаний и умений. Нам особенно приятно, что в составе жюри конкурса сегодня будут и представители специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, деятели культуры и искусства", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Финал республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2019" проходит в концертном зале Prime Hall в Минске. Его главная задача - выявление и поддержка талантливой молодежи, пропаганда студенческого творчества. За титул "Королева Весна Беларуси" в творческих и интеллектуальных состязаниях поборются тринадцать самых талантливых и спортивных представительниц учреждений высшего образования. "Победительницы конкурса, занявшие 1 и 2 места, представят Беларусь в международном финале конкурса в Ставрополе, где в этом году выберут "Королеву студенчества" стран ШОС и БРИКС. Будет много стран и участниц, но мы уверены, что наши девушки привезут в Беларусь очередные победы", - подчеркнул Дмитрий Воронюк.

Национальный финал популярного студенческого проекта представляет собой театрализованное шоу, состоящее из различных конкурсных заданий, во время которых девушки проявят интеллектуальные и творческие способности, продемонстрируют сценическую культуру, грацию и артистическое мастерство, знание этикета, чувство юмора и умение общаться с аудиторией. Тема самого весеннего представления - "Сияние внутренней красоты".

Организаторы уверены, что шоу поможет раскрыть индивидуальный образ каждой участницы. Это будет прослеживаться как в тематических дефиле Totalblack, "Нежное", "Эпотажное", "Романтическое", так и конкурсе ораторского мастерства, тема которого "Личность о личном", где девушки расскажут о событиях, изменивших их жизнь. Кроме того, финалистки проявят артистизм и креативность в творческих номерах.

Победительницы конкурса удостаиваются званий: "Королева Весна Беларуси", "Первая вице-королева Весна", "Вторая вице-королева Весна". Будут определены "Мисс Обаяние", "Мисс Грация", "Мисс Творчество", "Мисс Спорт", "Мисс Интернет-симпатий" и другие. Голосование за титул "Мисс Интернет-симпатий" проходило в группе БРСМ социальной сети "ВКонтакте" и аккаунте "Инстаграмм".

В конкурсе принимают участие девушки-студентки очной формы обучения учреждений высшего образования. Критериями отбора участниц на всех этапах проекта являлись сценическая культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грация, внешние данные, интеллектуальные и творческие способности, артистическое мастерство, участие в молодежных проектах и программах.

Идейным вдохновителем и организатором XXVIII Республиканского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2019" является БРСМ при поддержке Министерства образования и Национальной школы красоты. Генеральный партнер проекта - компания ООО "Жилстройкомплект". -0-