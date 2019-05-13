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В Светлогорске у ЦКК исчезла часть крыши. Местные предполагают обвал, завод говорит о плановых работах
14.05.2019 14:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На заводе беленой целлюлозы Светлогорского целлюлоно-картонного комбината (ЦКК), который строили китайцы, исчезла часть крыши. Пользователи Сети сообщили, что она обвалилась.
«Сегодня утром на ЗБЦ обвалилась часть крыши одного из цехов», — такая запись
— Работники боятся увольнений, поэтому информацию передают очень осторожно, через несколько человек. Говорят, все произошло утром в начале смены в цехе, где стоят каки-то агрегаты, которые дают сильную вибрацию и уже давно там из-за этого были трещины. Вот, наконец, и рухнуло, — рассказывает местный житель Андрей Смоленчук.
Он также поделился фото, которые ему прислали работники завода.
В МЧС нам рассказали, что им информация об обрушении крыши на предприятии в Светлогорске не поступала.
До руководства предприятия TUT.BY дозвониться не удалось. Но вскоре на
Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы построили на базе целлюлозно-картонного комбината. Это проект по белорусско-китайскому инвестиционному договору. Генподрядчиком выступает китайская корпорация САМСЕ. Завод должны были построить еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались. Наконец в декабре прошлого года предприятие заработало. С этого же времени люди
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В Светлогорске у ЦКК исчезла часть крыши. Местные предполагают обвал, завод говорит о плановых работах
«Сегодня утром на ЗБЦ обвалилась часть крыши одного из цехов», - такая запись появилась в сообществе Светлогорска ВКонтакте. Вскоре в Сети появились и...
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