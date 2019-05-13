В Светлогорске у ЦКК исчезла часть крыши. Местные предполагают обвал, завод говорит о плановых работах

Источник материала: Tut.by

На заводе беленой целлюлозы Светлогорского целлюлоно-картонного комбината (ЦКК), который строили китайцы, исчезла часть крыши. Пользователи Сети сообщили, что она обвалилась.

«Сегодня утром на ЗБЦ обвалилась часть крыши одного из цехов», — такая запись появилась в сообществе Светлогорск|Обо всем и обо всех . Вскоре в Сети появились и фотоподтверждения.





— Работники боятся увольнений, поэтому информацию передают очень осторожно, через несколько человек. Говорят, все произошло утром в начале смены в цехе, где стоят каки-то агрегаты, которые дают сильную вибрацию и уже давно там из-за этого были трещины. Вот, наконец, и рухнуло, — рассказывает местный житель Андрей Смоленчук.

Он также поделился фото, которые ему прислали работники завода.





В МЧС нам рассказали, что им информация об обрушении крыши на предприятии в Светлогорске не поступала.

До руководства предприятия TUT.BY дозвониться не удалось. Но вскоре на сайте завода появилось сообщение, что распространенная в Cети информация об обвале части крыши одного из цехов не соответствует действительности. «В связи с производственной необходимостью в одном из производственных помещений завода сульфатной беленой целлюлозы ведутся плановые работы по частичной замене сэндвич-панелей», — сообщили на предприятии.

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы построили на базе целлюлозно-картонного комбината. Это проект по белорусско-китайскому инвестиционному договору. Генподрядчиком выступает китайская корпорация САМСЕ. Завод должны были построить еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались. Наконец в декабре прошлого года предприятие заработало. С этого же времени люди начали жаловаться на «удушающий специфический запах». Руководство завода и чиновники утверждали, что запах безвреден, и обещали, что когда все линии будут работать на полную мощность, вопросы отпадут — проектом предусмотрена утилизация дурнопахнущих газов с помощью содорегенерационного котла. Но запах, по словам местных жителей, в городе стоит и сейчас.