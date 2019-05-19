ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Православные верующие празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери

20.05.2019 07:13 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери - одной из наиболее почитаемых святынь Беларуси.

Икона находится в Успенском соборе Жировичского монастыря и считается покровительницей Беларуси. Святыня почитается православной и греко-католической церквями как чудотворная и входит в число ста самых значимых и почитаемых православных образов мира.

Явление иконы произошло в 1470 году в местечке Жировичи (ныне Гродненская область). В лесу, который принадлежал православному литовскому вельможе Александру Солтану, пастухи увидели необыкновенно яркий свет, проникавший в виде пламени сквозь ветви грушевого дерева. На дереве в лучезарном сиянии находилась небольшая икона, изображавшая Богоматерь с Младенцем. Пастухи взяли ее и отнесли вельможе. Он не придал особого значения рассказу об увиденном, а образ запер в ларец.

Позже, когда у Александра Солтана собрались гости, хозяин решил показать им находку, но иконы в ларце не оказалось. Через некоторое время в том же месте пастухи опять обнаружили образ Богородицы и вновь принесли его вельможе. На этот раз мужчина отнесся к иконе с благоговением и дал обет на месте ее явления построить церковь, что вскоре и исполнил. Икону поместили в этот храм и назвали Жировичской.

В XVI веке церковь сгорела, а святая икона пропала после пожара. Спустя некоторое время дети, возвращаясь из школы, увидели в лучезарном сиянии женщину необычайной красоты, которая сидела на камне с иконой в руках. Дети позвали взрослых, которые увидели на камне утраченную во время пожара Жировичскую икону, а перед ней - зажженную свечу. В память об этом чуде на месте сгоревшей церкви был возведен каменный собор, освященный в честь Успения Богородицы, в котором и хранится икона. В сентябре 1730 года состоялась торжественная коронация Жировичской иконы Божией Матери, в то же время был создан дорогой оклад.

Чудесное явление иконы и чудотворения, начавшиеся от нее, сделали Жировичи местом паломничества. Чудотворный образ влек к себе людей из окрестных деревень и далеких краев. И, по вере своей, они получали исцеления от тяжелых недугов и помощь в сложных жизненных обстоятельствах. Ныне, как и сотни лет назад, к стенам Жировичского монастыря поклониться святыне идут верующие не только из Беларуси, но и Украины, России, стран Балтии и Польши.

Праздничные торжества в честь явления Жировичской иконы Божией Матери начинаются 19 мая. В Успенском соборе Жировичского монастыря служится молебен с акафистом Пресвятой Богородице, проводится праздничное всенощное бдение. 20 мая с раннего утра в храмах обители монастыря совершаются Божественные литургии. После поздней Божественной литургии крестный ход с чудотворной иконой из Успенского собора направляется к Явленскому храму, возле которого совершается молебен с акафистом Божией Матери. Стало доброй традицией после праздника, 21 мая, совершать крестный ход с Жировичской иконой Богородицы вокруг селения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери - одной из наиболее почитаемых святынь Беларуси. Икона...
 
Новости дня
Новости общества
 
Национальный выставочный центр будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Soligorsk News
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • льняные брюки для мужчин вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика