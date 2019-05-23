В Минске высадят 8 - 9 миллионов цветов. Анатолий Сивак рассказал, как будет благоустраивать столицу

Источник материала: Tut.by

В Минске в этом году высадят 8 — 9 миллионов цветов, ремонт путепроводов на МКАД продолжат. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак рассказал, как будет благоустраивать столицу. Об этом сообщает пресс-служба Президента.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак рассказал, что автомобилистов волнует состояние путепроводов на МКАД. Поэтому их продолжат ремонтировать.

По его словам, у горисполкома есть план по ремонту дорог и тротуаров, озеленению Минска, обновлению инфраструктуры.

— Городская администрация для того и предназначена, чтобы исключать какие-то негативные моменты в содержании города, инфраструктуры, транспорта, жилья. Безусловно, для города это плановая работа, — пояснил Анатолий Сивак.

По информации Сивака, в 2018 году в столице высадили около двух миллионов цветов, в нынешнем году планируют высадить восемь-девять миллионов. Кроме того, в этом году уложено больше, чем раньше, асфальта, обновлены покрытия на многих улицах, заменяется тротуарная плитка.

— Иногда строим новые объекты и забываем про содержание существующих. Сейчас мы меняем свои подходы. Безусловно, очень важно содержать в идеальном порядке то, что у нас есть, — подчеркнул мэр.

Анатолий Сивак обратил внимание, что в течение одного года добиться идеального порядка невозможно, поэтому работы по благоустройству Минска продолжат и в следующем.