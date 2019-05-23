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В Минске высадят 8 - 9 миллионов цветов. Анатолий Сивак рассказал, как будет благоустраивать столицу
24.05.2019 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в этом году высадят 8 — 9 миллионов цветов, ремонт путепроводов на МКАД продолжат. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак рассказал, как будет благоустраивать столицу. Об этом
Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак рассказал, что автомобилистов волнует состояние путепроводов на МКАД. Поэтому их продолжат ремонтировать.
По его словам, у горисполкома есть план по ремонту дорог и тротуаров, озеленению Минска, обновлению инфраструктуры.
— Городская администрация для того и предназначена, чтобы исключать какие-то негативные моменты в содержании города, инфраструктуры, транспорта, жилья. Безусловно, для города это плановая работа, — пояснил Анатолий Сивак.
По информации Сивака, в 2018 году в столице высадили около двух миллионов цветов, в нынешнем году планируют высадить восемь-девять миллионов. Кроме того, в этом году уложено больше, чем раньше, асфальта, обновлены покрытия на многих улицах, заменяется тротуарная плитка.
— Иногда строим новые объекты и забываем про содержание существующих. Сейчас мы меняем свои подходы. Безусловно, очень важно содержать в идеальном порядке то, что у нас есть, — подчеркнул мэр.
Анатолий Сивак обратил внимание, что в течение одного года добиться идеального порядка невозможно, поэтому работы по благоустройству Минска продолжат и в следующем.
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В Минске высадят 8 - 9 миллионов цветов. Анатолий Сивак рассказал, как будет благоустраивать столицу
«Иногда строим новые объекты и забываем про содержание существующих. Сейчас мы меняем свои подходы», - говорит мэр Минска Анатолий Сивак
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