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Новополоцк затопило после ливня, машины «поплыли» по главной площади
24.05.2019 16:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новополоцк 24 мая затопило дождем: на главной площади стоят лужи выше бордюров, машины «плавают» по дорогам. Не справились с количеством выпавших осадков ливневки и на других улицах. Горожане делятся в соцсетях фото и видео «потопа».
«После сильного ливня в Новополоцке улица Молодежная в районе площади оказалась затоплена. Многие автомобили, не доезжая площади, разворачивались, чтобы не рисковать в преодолении воды. Многие из тех, кто рискнул, — заглохли, так как глубина была приличной», —
До Витебска стихия пока не дошла. Но в прогнозе на вечер дождь, возможна гроза.
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Не обошлось и без проблем: некоторые автомобили глохли.
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