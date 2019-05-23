Новополоцк затопило после ливня, машины «поплыли» по главной площади

Источник материала: Tut.by

Новополоцк 24 мая затопило дождем: на главной площади стоят лужи выше бордюров, машины «плавают» по дорогам. Не справились с количеством выпавших осадков ливневки и на других улицах. Горожане делятся в соцсетях фото и видео «потопа».



Фото: t.me/gorod214by

«После сильного ливня в Новополоцке улица Молодежная в районе площади оказалась затоплена. Многие автомобили, не доезжая площади, разворачивались, чтобы не рисковать в преодолении воды. Многие из тех, кто рискнул, — заглохли, так как глубина была приличной», — сообщает паблик «Полоцк и Новополоцк».





До Витебска стихия пока не дошла. Но в прогнозе на вечер дождь, возможна гроза.



Фото: t.me/gorod214by



Фото: t.me/gorod214by



Фото: t.me/gorod214by