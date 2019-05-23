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Новополоцк затопило после ливня, машины «поплыли» по главной площади

24.05.2019 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новополоцк 24 мая затопило дождем: на главной площади стоят лужи выше бордюров, машины «плавают» по дорогам. Не справились с количеством выпавших осадков ливневки и на других улицах. Горожане делятся в соцсетях фото и видео «потопа».


Фото: t.me/gorod214by

«После сильного ливня в Новополоцке улица Молодежная в районе площади оказалась затоплена. Многие автомобили, не доезжая площади, разворачивались, чтобы не рисковать в преодолении воды. Многие из тех, кто рискнул, — заглохли, так как глубина была приличной», — сообщает паблик «Полоцк и Новополоцк».


До Витебска стихия пока не дошла. Но в прогнозе на вечер дождь, возможна гроза.


Фото: t.me/gorod214by

Фото: t.me/gorod214by

Фото: t.me/gorod214by

 
Теги: Витебск
 
 
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Не обошлось и без проблем: некоторые автомобили глохли.
 
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