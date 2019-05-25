В Сморгонском районе создана мобильная группа по организации безопасного выполнения работ

Источник материала: Светлы шлях

В целях обеспечения организации безопасного выполнения работ, оказания практической и методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда в организациях всех сфер деятельности решением Сморгонского районного исполнительного комитета от 12.06.2018 № 476 создана мобильная группа, неспециализированная на отраслевом принципе.

Работа мобильной группы осуществляется на основании квартальных планов, в которых предусмотрено посещение организаций всех сфер деятельности, а так же организаций допустивших случаи производственного травматизма. Работа мобильной группы организована с еженедельными выездами (среда). План работы мобильной группы ежеквартально размещается на сайте райисполкома.

При обследовании мобильной группой особое внимание уделяется вопросам своевременности проведения инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, назначению должностных лиц, ответственных за организацию охраны труда, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, наличия санитарно-бытовых помещений и их содержание, проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей и механизаторов, укомплектование аптечками и огнетушителями транспортных средств и производств, состояния рабочих мест и обеспечение требований безопасности при выполнении строительно-монтажных, слесарных, столярных, погрузочно-разгрузочных, складских и других работ, проведении массовых механизированных полевых работ (посевная, заготовка кормов, уборочная), эксплуатация оборудования, механизмов, приспособлений, транспортных средств.

Изучению подлежат так же вопросы соблюдения требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов по охране труда, энергетического и пожарного надзора.

Результаты посещения организации мобильной группой оформляются в виде рекомендации. Постоянно ведется контроль за своевременностью предоставления работодателями информации об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда.

Работа мобильной группы ежеквартально рассматривается на заседаниях комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости при райисполкоме а так же ежемесячно на совещаниях у председателя райисполкома.

За январь – апрель 2019 года осуществлено 17 выездов мобильной группы, посещено 34 организации, направлено 34 рекомендации о 1127 нарушениях законодательства об охране труда с рекомендациями по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений.

Наибольшее количество выявленных мобильной группой нарушений законодательства об охране труда приходится на организации сельского хозяйства – 54,5 нарушений на 1 рекомендацию или 39 % от всех выявленных нарушений (далее – цифры в скобках – число нарушений на 1 рекомендацию / % от всех выявленных нарушений соответственно); и организации малого бизнеса – 28,3 / 35 %. В организациях строительства данный показатель составил 23,8 / 8%, в иных организациях 25,0 / 18%.

С целью оказания практической помощи по выявлению и устранению нарушений по вопросам охраны труда руководителям организаций всех форм собственности возможно инициировать проведение обследования своей организации по вопросам соблюдения законодательства об охране труда Сморгонским межрайонным отделом Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по заявительному принципу без применения штрафных санкций.

Управление по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома.