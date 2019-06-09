В Минске судят 17 участников преступной организации по делу о незаконном обороте мака и маковой соломы

Источник материала: Полымя

Минский городской суд в выездном судебном заседании начал рассмотрение масштабного уголовного дела о доставке на территорию Беларуси смеси семян мака и маковой соломы и их незаконном обороте внутри страны в отношении 17 участников преступной организации.





Заседание проходит в здании суда Московского района Минска.

По данным следствия, преступная организация действовала в Беларуси с января 2015 года по май 2018-го. Всего установлено 54 эпизода незаконного с целью сбыта приобретения, хранения, перевозки и сбыта смеси семян мака общей массой более 14 т.

Каждому участнику была отведена своя роль. Общее руководство, распределение обязанностей внутри основной организации, ценообразование и контроль над доходами осуществлял 48-летний мужчина. Остальные вовлекали в преступную деятельность новых людей, создавали нижестоящие организованные группы и выстраивали четкую иерархию внутри них, обучали приемам конспирации, а также контролировали их соблюдение.

Сырье для наркотиков члены преступной группы крупно- и среднеоптовой доставки привозили в Беларусь из Украины и России на законспирированные склады. Наркотики перемещались через пункты пропуска под видом пищевых добавок по поддельным документам. Позже для усиления безопасности члены преступной организации стали перемещать смесь лесными тропами. Она расфасовывалась на разовые дозы, одновременно подыскивались покупатели смеси мака и маковой соломы из числа наркозависимых.

Семнадцати участникам преступной организации предъявлены обвинения по ст.285 (создание преступной организации либо участие в ней), ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, совершенный организованной группой) и ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере). Нескольким из них предъявлены обвинения также по ст.328-1 (незаконное перемещение через госграницу Беларуси наркотических средств, совершенное организованной группой) УК. Кроме того, одному предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы Беларуси (ч.1 ст.371 Уголовного кодекса).

БелТА