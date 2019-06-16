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«Хацелі нагадаць пра экалогію». В Лиде двое мужчин вышли к райисполкому с плакатом

17.06.2019 17:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде двое мужчин вышли к местному райисполкому с плакатом «Мертвая Дзiтва», чтобы привлечь внимание к экологической катастрофе в реке Дитва. Акция прошла 17 июня и длилась несколько минут.


Фото: Telegram-канал «NEXTA Lite»

Напомним, в реке Дитва, которая является притоком Немана, второй год подряд гибнет рыба. Люди жалуются на выбросы лидских очистных сооружений, в ЖКХ города же уверяют, что они не виноваты. Река Дитва протекает около дачного поселка в Доржах и деревни Канюшаны. Сейчас, по словам дачников, вода в водоеме темного серо-коричневого цвета и очень неприятно пахнет. Общественные активисты на днях обследовали территорию водоема и нашли трубу, из которой льется грязная вода. Они сняли происходящее на видео. А в понедельник вышли с плакатом к райисполкому.

 — Мы выйшлі да райвыканкама для таго, каб прыцягнуць ўвагу да экалагічнай катастрофы ў рацэ Дзітва. І нагадаць людзям, што такая сітуацыя з ракой — гэта проста непрымальна. Мы шчыра спадзяваліся, што усё неяк выправіцца, аднак з той трубы як ліўся, так і л’ецца смурод. Каля райвыканкама мы прабылі столькі часу, каб не быць затрыманымі, бо мэта — прыцягнуць увагу да праблемы, — говорит житель Березовки Витольд Ашурак.

Специалисты природоохраны и Лидского ЖКХ предварительно говорят о том, что мор рыбы произошел, как и раньше, из-за жаркой погоды. Были взяты пробы воды, результаты пока не известны.

 
 
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В Лиде двое мужчин вышли к местному райисполкому с плакатом «Мёртвая Дзiтва», чтобы привлечь внимание к экологической катастрофе в реке Дитва. Акция прошла 17 июня и...
 
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