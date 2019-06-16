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«Хацелі нагадаць пра экалогію». В Лиде двое мужчин вышли к райисполкому с плакатом
17.06.2019 17:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лиде двое мужчин вышли к местному райисполкому с плакатом «Мертвая Дзiтва», чтобы привлечь внимание к экологической катастрофе в реке Дитва. Акция прошла 17 июня и длилась несколько минут.
Напомним, в реке Дитва, которая является притоком Немана, второй год подряд
— Мы выйшлі да райвыканкама для таго, каб прыцягнуць ўвагу да экалагічнай катастрофы ў рацэ Дзітва. І нагадаць людзям, што такая сітуацыя з ракой — гэта проста непрымальна. Мы шчыра спадзяваліся, што усё неяк выправіцца, аднак з той трубы як ліўся, так і л’ецца смурод. Каля райвыканкама мы прабылі столькі часу, каб не быць затрыманымі, бо мэта — прыцягнуць увагу да праблемы, — говорит житель Березовки Витольд Ашурак.
Специалисты природоохраны и Лидского ЖКХ предварительно говорят о том, что мор рыбы произошел, как и раньше, из-за жаркой погоды. Были взяты пробы воды, результаты пока не известны.
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В Лиде двое мужчин вышли к местному райисполкому с плакатом «Мёртвая Дзiтва», чтобы привлечь внимание к экологической катастрофе в реке Дитва. Акция прошла 17 июня и...
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