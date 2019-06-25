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Борисовские контролеры проверили бывшую «Новую жизнь»

26.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Поводом для проверки была задолженность по уплате налогов в бюджет района и взносов в Фонд социальной защиты населения.

Как сообщает пресс-служба КГК, акционерное общество также не сумело вернуть бюджетную ссуду, выделенную в 2014 году на строительство животноводческого комплекса.

Выяснилось, что ОАО «БорисовСоюзАгро» заключало договоры на поставку товаров, приобретенных за счет бюджетных средств, без проведения обязательных процедур закупок. Не соблюдались нормы законодательства и при проведении закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств.

В ОАО «БорисовСоюзАгро» допускались  нарушения законодательства о бухгалтерском учете и отчетности, земельного законодательства, законодательства об обращениях с отходами, санитарно-эпидемиологических требований и ветеринарно-санитарных норм, не обеспечивались поставки для государственных нужд лома и отходов черных и цветных металлов, не велся учет аккумуляторных батарей.

По результатам проверки Борисовскому райисполкому направлены соответствующие предложения, правоохранительным органам — материалы для дачи правовой оценки.

Комитетом рассматривается вопрос о привлечении ОАО «БорисовСоюзАгро» и его должностных лиц к административной ответственности за нарушения.

Организованный в деревне Оздятичи колхоз «Новая жизнь», ставший затем сельскохозяйственным производственным кооперативом «Оздятический», был некогда одним из лучших агропредприятий Борисовского района.

Однако в 2009 году произошла реорганизация, и в результате слияния двух равнозначных по площади и поголовью скота хозяйств — СПК «Оздятичский» и ОАО «Передовик» (деревня Зоричи)— было образовано ОАО «БорисовСоюзАгро».

На момент реорганизации ОАО «Передовик» имело далеко не самые лучшие производственные показатели, что повлияло на общее экономическое положение ОАО «БорисовСоюзАгро». 

https://ex-press.by/rubrics/novosti-borisova/2019/06/25/borisovskie-kontrolery-proverili-byvshuyu-novuyu-zhizn

 
 
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Сотрудники Борисовского межрайонного комитета государственного контроля в мае проверили ОАО «БорисовСоюзАгро», которое некогда было колхозом «Новая жизнь» в...
 
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