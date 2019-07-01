Переломил бетонные столбы: ветер в Гомельской области свалил шесть опор линий электропередач

Источник материала: Tut.by

Шесть опор линий электропередач сломал ветер в Гомельской области. Об этом сообщает РУП «Гомельэнерго» .

Непогода, напомним, разыгралась в стране накануне. Из-за дождей, гроз и сильного ветра пострадал 51 населенный пункт в пяти областях Беларуси. По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 1216 населенных пунктов.

На Гомельщине ветер был такой силы, что ломал опоры линий электропередач.













«Мне кажется я не ошибусь если скажу что впервые в истории белорусской энергосистемы ветер в чистом поле сломал 6 опор 330 кВ. В прошлый летний ураган три года назад ветер впервые ломал 110 кВ. В этом году он взял „новые высоты“», — написал в Twitter начальник информационно-аналитического отдела ГПО «Белэнерго» Александр Мальков.