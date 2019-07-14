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Осень продолжается. Погода в Гомеле на неделе
15.07.2019 08:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе июль продолжит нас неприятно удивлять — ожидается сырая, прохладная и малокомфортная погода.
Сейчас за окном пока солнце. Но это не надолго —
Во вторник, среду и четверг +21ºC, вероятность осадков сохранится.
В пятницу — уже теплее — + 24ºC и без дождей.
Удачной недели!
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На этой неделе июль продолжит нас неприятно удивлять - ожидается сырая, прохладная и малокомфортная погода.
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