Осень продолжается. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

На этой неделе июль продолжит нас неприятно удивлять — ожидается сырая, прохладная и малокомфортная погода.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сейчас за окном пока солнце. Но это не надолго — предупреждают на pogoda.by. Уже днем вероятны грозы и дожди. Температура воздуха не поднимется выше 20ºC.

Во вторник, среду и четверг +21ºC, вероятность осадков сохранится.

В пятницу — уже теплее — + 24ºC и без дождей.

Удачной недели!

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