22-летний консультант крал из магазина iPhone и продавал их

Источник материала: Tut.by

Продавец магазина вынес с работы iPhone на 8 тысяч рублей. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

22-летний продавец-консультант работал в компании-дистрибьютера Apple с июня 2018 года. Как-то пропажу дорогостоящих устройств обнаружили сотрудники. На записях с камер видеонаблюдения видно, что консультант забрал из коробки мобильный телефон, положил его к себе в рюкзак и вышел из магазина.

Выяснилось, что парень воровал мобильные телефон не единожды. Со склада компании он вынес еще два мобильных. Общая сумма ущерба составила порядка 8 тысяч рублей.

Телефоны парень продавал через интернет. Вырученные деньги молодой человек потратил на личные нужды.

Раньше консультант к уголовной ответственности не привлекался

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям парня дадут правовую оценку. За тайное хищения имущества, согласно части 3 статьи 205 («Кража») Уголовного кодекса Республики Беларусь, молодому человеку может грозить лишение свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.