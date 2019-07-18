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22-летний консультант крал из магазина iPhone и продавал их

19.07.2019 17:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продавец магазина вынес с работы iPhone на 8 тысяч рублей. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

22-летний продавец-консультант работал в компании-дистрибьютера Apple с июня 2018 года. Как-то пропажу дорогостоящих устройств обнаружили сотрудники. На записях с камер видеонаблюдения видно, что консультант забрал из коробки мобильный телефон, положил его к себе в рюкзак и вышел из магазина.

Выяснилось, что парень воровал мобильные телефон не единожды. Со склада компании он вынес еще два мобильных. Общая сумма ущерба составила порядка 8 тысяч рублей.

Телефоны парень продавал через интернет. Вырученные деньги молодой человек потратил на личные нужды.

Раньше консультант к уголовной ответственности не привлекался

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям парня дадут правовую оценку. За тайное хищения имущества, согласно части 3 статьи 205 («Кража») Уголовного кодекса Республики Беларусь, молодому человеку может грозить лишение свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

 
Теги: Минск
 
 
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Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей
 
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