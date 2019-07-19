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С огоньком и огнетушителем! МЧС устроило феерическое шоу в Минске

20.07.2019 16:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске сегодня устроили праздник, посвященный Дню пожарной службы. На проспекте Независимости прошел парад техники, а в парке Горького показали водное шоу и развлекали горожан. Самые яркие моменты праздника — в фоторепортаже TUT.BY.


20 июля торжества, посвященные Дню пожарной службы, были в парке Горького. Совсем скоро, 25 июля, белорусские спасатели отметят 166 лет со дня основания пожарной части в Минске.


На проспекте Независимости устроили парад. Маршировали спасатели в форме разных эпох: от советской до современной. Также проехала колонна транспорта и техники, которую в разное время использовали в МЧС. Из-за мероприятия часть проспекта пришлось перекрыть на несколько часов.


В парке горожан развлекали праздничным концертом с трюками от спасателей на воде и в воздухе.


Дети и их родители могли одеться в форму спасателей, поиграть в развивающие игры, познакомиться с лабрадорами из кинологической службы Республиканского отряда специального назначения, почувствовать каково это — перевернуться в авто. Также на празднике работали четыре полевые кухни.

















 

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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На проспекте Независимости - парад техники, в парке Горького - водное шоу. Фоторепортаж TUT.BY с праздника МЧС
 
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