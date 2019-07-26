Кубок Хмеля остался в Новолукомле

Источник материала: Чырвоны прамень

Песни вверх тормашками, бирпонг, угощения от тётушки Авдотьи и виртуозные голы. В минувшие выходные «Кубок Хмеля-2019» собрал в Новолукомле футбольные команды из разных уголков Беларуси, а также из России, Украины, Латвии.





Международный турнир по мини-футболу «Кубок хмеля» – проект руководителя витебской команды «Хмель» Александра Минина. Его клуб участвовал в различных состязаниях, но хотелось организовать что-то свое. Так и родилась идея турнира среди любителей футбола, который впервые провели в 2012-м. Сегодня это фестиваль, на который участники приезжают семьями. В Новолукомль «Кубок хмеля» привезла команда «Электрон » ЧТУП «Калинпродукт». В минувшем году наши земляки одержали победу в этом турнире. Международный турнир по мини-футболу «Кубок хмеля» – проект руководителя витебской команды «Хмель» Александра Минина. Его клуб участвовал в различных состязаниях, но хотелось организовать что-то свое. Так и родилась идея турнира среди любителей футбола, который впервые провели в 2012-м. Сегодня это фестиваль, на который участники приезжают семьями. В Новолукомль «Кубок хмеля» привезла команда «Электрон » ЧТУП «Калинпродукт». В минувшем году наши земляки одержали победу в этом турнире. Нынешним летом на «Кубке» собрались 24 команды. Впервые в соревнованиях приняла участие команда «Авангард» из Ладыжина – украинского города–побратима Новолукомля. Хэдлайнером мероприятия стала дружина звезд белорусской эстрады «Арт-Старс» во главе с капитаном, композитором и исполнителем, мастером спорта международного класса по кикбоксингу Альбертом Скороходом. За 24 года существования звездная сборная провела свыше сотни официальных матчей. В город энергетиков в составе сборной приехали такие известные личности, как белорусский актер театра и кино, театральный режиссер Павел Харланчук, артист разговорного жанра Юрий Зинченко, телеведущий, шоумен Евгений Булка, артист театра и кино Сергей Жбанков, легенда отечественного футбола Виталий Леденёв, солист Белорусского, государственного академического музыкального театра Анзор Алимирзоев, музыкант группы «Дельта» Александр Волчок, актёр и певец Михаил Колбенёв.– Мы участвуем в различных фестивалях, благотворительных матчах различных форматов, также играли на пяти чемпионатах мира по футболу среди артистов. В Новолукомль приехали, чтобы набраться опыта, ведь здесь собрались достойные соперники. В городе прекрасная спортивная база. Я и мои друзья приятно удивлены. Организация на высочайшем уровне, – отметил в интервью прессе Альберт Скороход. Открывая турнир, председатель районного Совета депутатов Александр Косов подчеркнул: цель данного спортивного мероприятия – популяризация футбола и развитие дружеских международных отношений.– Надеюсь, что однажды побывав на гостеприимной Чашниччине, вы захотите приехать сюда снова. Уверен, наш район примет ещё не один «Кубок хмеля», – добавил Александр Дмитриевич. – Мы рады приветствовать гостей из зарубежья, земляков–белорусов.





Турнир, безусловно, будет способствовать нашему взаимопониманию и сплочению, – поддержал председатель Новолукомльского городского исполнительного комитета Виталий Фадеев. – Всем участникам – честной и бескомпромиссной борьбы. Пусть эти дни запомнятся надолго. Мастер спорта, чемпион СССР по футболу Людас Румбутис, обращаясь к участникам турнира, отметил, что всегда с удовольствием приезжает на такие мероприятия, чтобы встретиться со старыми друзьями. Спортсменам пожелал здоровья и долголетия, ярких побед.Организаторы «Кубка Хмеля», Александр Минин и Тимур Фролов, поблагодарили Чашникский районный исполнительный комитет, Новолукомльский горисполком, администрацию Лукомль-ской ГРЭС за помощь в проведении турнира. Также отдельное спасибо – индивидуальному предпринимателю Максиму Калинину за содействие в решении многих вопросов. Сегодня в турнире принимают участие 24 команды. Количество участников растёт с каждым годом. За несколько дней до турнира случилась трагедия – футболист команды «Хмель» Никита Галай скоропостижно скончался. Память талантливого футболиста почтили минутой молчания. После торжественного поднятия Государственного флага Республики Беларусь под звуки гимна нашей страны на двух полях одновременно стартовали матчи.Команды были разбиты на четыре группы и играли по кругу, сильнейшие участники вышли в плей-офф. А тем временем на стадионе спорткомплекса «Энергетик» работали детские аттракционы, многочисленные фудкорты. Можно было попробовать блюда национальной кухни и пиво, сваренное на собственной пивоварне, от спонсора турнира – ресторана «Лямус». Также свою продукцию предлагали Сенненское райпо и ОАО «Универсалторг». Первый день чемпионата завершился традиционным открытым турниром по бирпонгу. Для победы нужно было прямым попаданием отправить теннисный шарик во все стаканы противника. Победителем соревнований стала команда «Триумф» из Пскова.Вечером состоялся концерт команды «Арт-Старс». Сергей Жбанков удивлял зажигательным рок-н-роллом, Анзор Алимирзоев –оперным вокалом, Альберт Скороход – песней, стоя на голове (кстати, за этот трюк певец занесён в Книгу рекордов Гиннеса). Допоздна новолукомчане и гости города отдыхали на дискотеке с лучшими диджеями из Витебска.Второй день чемпионата начался четвертьфиналами, продолжился полуфиналами и матчами за призовые места. По итогам турнира организаторы с помощью судей выявляли лучших игроков команд, которые не только замечательно играли, но и положительно влияли на атмосферу в

коллективах.

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Среди новолукомчан лучшим игроком команды «Электрон» признан Олег Горбенко. Наш земляк Дмитрий Гирс (ФК «Чашники») удостоен дипломов в двух номинациях. Он лучший игрок команды и лучший бомбардир турнира. Дмитрий забил 8 мячей в ворота соперников. Представитель команды «Электрон» Александр Чибис назван лучшим защитником, а новолукомчанин Вячеслав Цвирко – лучшим нападающим. Лучший вратарь турнира – Андрей Алейников. Лучший игрок – Андрей Середо. Оба представляли команду «Виктория» из Бобруйска. Витебчанин Евгений Жуковский, продемонстрировавший виртуозное владение мячом, получил награду в номинации «Joga bonita» («Играй красиво»).

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Обладателем «Кубка Хмеля-2019» стала команда «Электрон» ЧТУП «Калинпродукт» из Новолукомля. Победу наши земляки посвятили воспитанникам Чашникской районной ДЮСШ – братьям Кириллу и Илье Дубинцам.

Утешительный кубок получили футболисты ФК «Чашники», занявшие на турнире 5 место. На четвертом – команда «Хмель» (Витебск). Третье место у команды «Доломит» (Руба). Футболисты команды «Виктория» (Бобруйск) стали вторыми.

Варвара ЮРКЕВИЧ.