IТ-лагерь для людей с инвалидностью организовали в Пинском районе

Источник материала: Полесская правда

Эта деревушка находится в стороне от больших дорог, в самой полесской глубинке. Но именно эти места Пинского района с почти нетронутой человеком природой уже во второй раз облюбовали участники летнего IТ-лагеря.

С 22 по 27 июля на базе агроусадьбы «Стайки» был организован IТ-лагерь для 20-ти человек. Это люди с инвалидностью, молодежь и волонтеры из Пинска, Иваново, Лунинца и Полоцка. Это мероприятие проводилось в рамках реализации проекта «IT-реабилитация людей с инвалидностью», который осуществляется при финансовой поддержке Программы малых грантов Посольства США в Республике Беларусь. Организатор – общественное объединение «Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Ветразь».

– Лагерь в первую очередь был организован для отдыха участников, – отмечает председатель ФСКИ «Ветразь» Василий Гришко. – Люди смогли вырваться из «каменных джунглей» города и окунуться в нетронутую природу Полесья, просто пройтись босиком по траве, посидеть с удочкой на берегу реки.

Впервые участники лагеря побывали в Стайках два года назад. Гостеприимный и неравнодушный хозяин агроусадьбы Олег Козак создал все необходимые условия для пребывания здесь инвалидов, поскольку у всех разная степень утраты здоровья.

– Несколько лет назад Василий Гришко обратился ко мне с просьбой принять у себя в агроусадьбе его подопечных, – рассказывает Олег Федорович. – Я, конечно, согласился. Все подготовил для их удобства. В каждом из трех домиков для проживания, расположенных недалеко друг от друга, есть сан-узел, душ, горячая и холодная вода, также установил пандусы, сделал удобным для колясочников съезд к пруду. Боялся, что не понравится. Но ребята остались довольны. Приятно, что и в этом году тоже приехали сюда.

На территории агроусадьбы расположена небольшая часовня, которую около 10 лет назад построил Олег Федорович вместе со своим другом детства Дмитрием Онищуком. Она открыта все время, каждый желающий может прийти сюда и помолиться или просто побыть в уединении. Кстати, именно с часовни и началось создание агроусадьбы. Деревня Стайки – родные места Олега Козака, здесь жила его бабушка, ее сестра, здесь он проводил каждое лето на каникулах. И уже повзрослев, решил не оставлять в запустении родную деревню. Здесь он отдыхает душой и помогает это делать другим людям.

Для участников летнего лагеря была предусмотрена насыщенная культурная программа. Это шашечный и силовой турниры, литературный вечер, спортивно-оздоровительные мероприятия. Каждый день обязательно заканчивался рефлексией – все участники лагеря собирались на скамеечке вокруг костра и делились впечатлениями о проведенном дне. А один из таких дней, к примеру, закончился дискотекой, песнями у костра.

– Люди здесь раскрываются, они могут свободно выражать свои чувства, эмоции, – рассказывает участница лагеря, инструктор, председатель Пинской городской организации Белорусского общества инвалидов Нина Гринько. – У них есть возможность высказать все, что у них накопилось. Ведь самое главное для этих людей – общение. И кроме того, все принимают друг друга такими, какие они есть. А это немаловажно.

– Тут наши подопечные расслабляются, осознают, что они взрослые, могут сами за собой ухаживать, принимать какие-то самостоятельные решения, – добавляет инструктор Алла Королева. – Такие мероприятия помогают обрести самостоятельность молодым инвалидам с разными заболеваниями. Здесь все: начиная от природотерапии и заканчивая социальной реабилитацией, потому что благодаря этому лагерю расширяется умение найти себя в социальной среде. Здесь развиваются социальные навыки, коммуникативные. Появляется стимул ухаживать за собой, помогать другим.

Здесь, в Стайках, у ребят, во многом ограниченных в силу особенностей здоровья, есть возможность делать то, что они не могут делать дома. Самые большие впечатления – от природы. Для многих в новинку было увидеть домашних гусей, а потом убегать от шипящего гусака. И страх, и восторг одновременно! Или сбор лекарственных трав, из которых потом заварили вкусный и полезный чай. Особенные впечатления от катания на моторной лодке, когда дух захватывает от скорости, когда ветер в лицо и летят брызги воды. Кстати, на речку отвозил ребят Олег Федорович на своей машине, делая несколько рейсов, а с лодкой управлялся Иван Базняк, тоже участник лагеря. Он живет в д. Хойно, инвалид-колясочник, получил инвалидность в результате аварии. Общение с Иваном было очень полезным для участников летнего лагеря – он дал ребятам много дельных бытовых советов.

Своими впечатлениями от лагеря поделился Андрей Букреев из Пинска, член ФСКИ «Ветразь»:

– Мне понравились дружеское общение, природа, свежий воздух, мероприятия, которые развивают человека. Нашел тут друзей – Дениса и Алену. Будем общаться и после лагеря: или в соцсетях, либо лично встречаться. Получил вдохновение от природы – написал стихотворение.

Такие же положительные отзывы от пребывания в летнем лагере и у других ребят.

Поскольку это IT-лагерь, то его участники встречались со специалистами сферы высоких технологий и информации, которые проводили беседы, читали лекции, отвечали на интересующие их вопросы. В Стайки приезжали учитель информатики СШ № 18 г. Пинска Александр Северин и Никита Старичков, заведующий лабораторией Московского физико-технического университета.

Завершился лагерь концертом художественной самодеятельности от артистов Хойновского СДК и праздничным ужином.

Василий Гришко выражает благодарность всем, кто принял участие в организации и проведении IT-лагеря. Особая признательность хозяину агроусадьбы «Стайки» Олегу Козаку за возможность провести это мероприятие.

Инна УРБАНОВИЧ.

Фото автора.