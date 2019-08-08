Встреча состоится с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Борисовскому сельскому избирательному округе № 63 Тамарой Петровной КРАСОВСКОЙ.
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Встреча с населением и личный прием граждан
09.08.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Встреча состоится с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Борисовскому сельскому избирательному округе № 63 Тамарой Петровной КРАСОВСКОЙ.
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21 августа в здании Веселовского сельского Совета с 11.00 до 12.00 состоится встреча с населением и личный прием граждан.
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