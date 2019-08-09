10 важных дел в саду в августе: обрезка малины, посадка саженцев и сбор урожая

Источник материала: Полымя

После июльской передышки наступает горячая пора. Основную часть времени занимает сбор урожая. К слову, продолжаются работы по поливу, подкормке растений и борьбе с сорняками.





1. Собирайте фрукты и ягоды. В августе созревают ранние сорта яблок, груш, алычи, облепихи и поздняя вишня. Поспевают рябина и арония, завершают плодоношение смородина и крыжовник. Не давайте яблокам и грушам перезревать, снимайте их за 3-5 до созревания. При этом старайтесь не испортить кожицу, чтобы плоды дольше хранились. Падалицу сжигайте, чтобы не размножалась плодожорка. Сорта алычи, склонные к осыпанию, например, Ламу, снимайте в первую очередь.





Усыпанные плодами и ягодами ветви укрепите подпорками, чтобы деревьям и кустарникам было легче выстоять до конца сезона. Для этого можно использовать деревянные рогатины, длинные доски с углублением или другие подручные материалы. Собранный урожай ешьте свежим или делайте вкусные закатки.

2. Проверьте прививки деревьев и проведите окулировку. Продолжайте следить за приживаемостью прививок и глазков, сделанных в июле. Неудачные прививки сразу удаляйте, чтобы дерево не тратило на них силы. До середины месяца завершите окулировку яблони, груши и рябины.





3. Высаживайте черенки кустарников. Если в прошлом месяце вы подготовили парник с черенками смородины и крыжовника, в конце августа – сентябре можете высаживать их на постоянное место. В посадочную яму обязательно добавьте перегной или перепревший компост (1 ведро) и уберите сорняки. Черенки высаживайте наклонно, верхушки обрежьте, чтобы корням было проще питать надземную часть. Тщательно увлажните почву и весь месяц следите за поливом.





4. Обрежьте малину и посадите саженцы. Удалите поросль и все отплодоносившие стебли. Ближе к концу августа можете приступать к посадке саженцев – они в это время хорошо приживаются. Главное, выберите для них участок с плодородной почвой и умеренным освещением. Рядом с вишней и черной смородиной высаживать малинник не рекомендуется, т.к. растения будут конкурировать за питательные вещества.





5. Не откладывайте посадку садовой земляники (клубники). Займитесь размножением кустов, чтобы молодые растения успели прижиться и нарастить зеленую массу для прикрытия корневища. Это поможет землянике лучше перенести первые заморозки и пережить зиму. Также позаботьтесь о взрослых растениях, подрыхлите почву и внесите под каждый куст по 1 ч.л. любого комплексного осеннего удобрения. Лишние усы удалите, чтобы они не ослабляли растение.





6. Приведите в порядок кусты смородины и крыжовника. Собрав ягоды с кустов, обрежьте все больные побеги, подрыхлите почву и удалите сорняки. Осмотрите растения на наличие вредителей и при необходимости проведите опрыскивание 1%-ным раствором бордоской жидкости или народными средствами. Подкормите растения калийно-фосфорными удобрениями (30-40 г суперфосфата и 15-20 г сернокислого калия на 1 взрослый куст).





7. Поливайте деревья и кустарники. Полив деревьев постепенно сокращайте, но не прекращайте полностью, если погода стоит жаркая и сухая. Ягодные кустарники нуждаются во влаге, т.к. у них формируются цветковые почки для урожая следующего года. Полейте их теплой водой из расчета:

— красная смородина – 1-2 ведра на куст;

— черная смородина – 3-4 ведра;

— крыжовник – 4-6 ведер;

— малина – 5-6 ведер на 1 кв.м.





8. Проведите санитарную обрезку деревьев. После сбора урожая осмотрите деревья на наличие вредителей. Также вырежьте вертикальные побеги, которые загущают крону и не дают плодам хорошо созревать. У молодых слив и черешен удалите вертикальные побеги, а часть отклоните в горизонтальное положение, подвязав к крепким ветвям. Это позволит улучшить плодоношение в будущем.





9. Уделите время винограду. Собирайте ранние сорта винограда, аккуратно срезая грозди острым секатором или ножницами. Старайтесь не повредить восковой налет, чтобы ягоды лучше сохранились. Гнилые части сразу удаляйте. Средние и поздние сорта подкормите фосфорно-калийными удобрениями (по инструкции). Верхушки лоз укоротите на 20-25 см. Эта процедура называется чеканкой, она позволяет ускорить созревание винограда. Лишние листья также обрежьте, чтобы гроздья получали больше солнечного света.





10. Готовьте ямы для осенней посадки саженцев. Самое время подготовить посадочные ямы, чтобы к осени почва уплотнилась, а ее структура улучшилась. Место для посадки выбирайте с учетом потребностей садовой культуры. Размер ямы должен соответствовать размеру корней саженца.





Обязательно уложите на дно дренаж (керамзит, битый кирпич, щебень, камни), внесите не менее 2 ведер компоста или перегноя, а также добавьте минеральные удобрения (суперфосфат, хлористый калий и т.д.). Кислую почву произвесткуйте. Засыпьте в яму слоями питательную смесь и почву, затем вбейте кол для подвязки деревьев. Скоро яма будет готова к осенней посадке саженцев.

Источник: grodnonews.by