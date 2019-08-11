Я б в милицию пошёл: с чего начать?

Источник материала: Навiны Палесся





Про порядок отбора и приема кандидатов на службу в органы внутренних дел, свободные вакансии и зарплату милиционеров «НП» рассказывает заместитель начальника Столинского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Алексей КОЗУЛЯ:

— Алексей Петрович, какие вакансии сегодня может предложить Столинский РОВД?

— Участковый инспектор, инспектор ДПС ГАИ, милиционер-водитель, милиционер патрульно-постовой службы милиции…

— Я думаю, ваших потенциальных сотрудников волнует два главных вопроса. Заработная плата и условия работы. Ведь бытует мнение, что сотрудники милиции должны работать чуть ли не 24 часа в сутки!

— Сотрудники РОВД получают достойное денежное довольствие. На офицерской должности (на первоначальном этапе) – около 1000 рублей. Сержантский состав – около 750 рублей. Я подчёркиваю – это на первоначальном этапе. С выслугой зарплата тоже увеличивается.

Что касается второго вопроса, то уже много лет в соответствии с трудовым законодательством тот же участковый работает строго отведённое время – восемь часов. Ни о каких 24 часах не может быть и речи. Даже дежурства длятся 12 часов, а не 24.

— Очень интересно: во сколько лет идут на пенсию сотрудники милиции, ведь их труд лёгким не назовёшь…

— В 48 лет.

— Кому отдают предпочтение для службы в милиции?

— На службу в органы внутренних дел принимаются на добровольной основе совершеннолетние граждане, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню основного образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.

На должности рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состав принимаются граждане, как правило, не старше 28 лет.

На указанные должности могут быть приняты граждане старше 28 лет, если к моменту достижения предельного возраста состояния на службе они будут иметь право на пенсию за выслугу лет.

— Какие этапы, проверки, должен пройти будущий сотрудник милиции?

— Сотрудником кадровой службы при обращении гражданина выясняются следующие вопросы: возраст, гражданство, наличие образования, специальность по образованию, степень годности по результатам комиссии в районном военном комиссариате, проходил ли ранее службу в органах внутренних дел, наличие судимости у кандидата и его близких родственников…

Кандидату выдаются бланки для заполнения: анкета, автобиография, декларации, перечень необходимых документов для предоставления в комплектующий орган; перечень необходимых документов для прохождения военно-врачебной комиссии; направление для прохождения военно-врачебной комиссии; индивидуальная ведомость физической подготовленности для сдачи зачетов.

После заполнения кандидатом анкеты, автобиографии и предоставления в комплектующий орган проводится проверка достоверности заполнения анкеты и автобиографии и оформление запросов для проведения специальной проверки.

После полного изучения предоставленных документов, результатов специальной проверки и положительного прохождения ВВК кандидат направляется для прохождения предварительной стажировки в предполагаемой должности.

— Куда обращаться тем читателям, которых заинтересовала наша беседа и работа в РОВД?

— Можно обращаться в Столинский РОВД лично ко мне (кабинет № 4) или же в кабинет № 5 (кадровая служба).

Телефоны для справок: 2-04-16, 8029-525-78-42 (мтс), 8044-735-34-64 (велком).

— Спасибо за интервью.

Лилия ГУЩА