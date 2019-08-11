ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Я б в милицию пошёл: с чего начать?

12.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

Я б в милицию пошёл: с чего начать?

Про порядок отбора и приема кандидатов на службу в органы внутренних  дел, свободные вакансии и зарплату милиционеров  «НП» рассказывает заместитель начальника Столинского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Алексей КОЗУЛЯ:

— Алексей Петрович, какие вакансии сегодня может предложить Столинский РОВД?

Участковый инспектор, инспектор ДПС ГАИ, милиционер-водитель, милиционер патрульно-постовой службы милиции…

 — Я думаю, ваших потенциальных сотрудников волнует два главных вопроса. Заработная плата и условия работы. Ведь бытует мнение, что сотрудники милиции должны работать чуть ли не 24 часа в сутки!

Сотрудники РОВД получают достойное денежное довольствие. На офицерской должности (на первоначальном этапе) – около 1000 рублей. Сержантский состав – около 750 рублей. Я подчёркиваю – это на первоначальном этапе. С выслугой зарплата тоже увеличивается.

Что касается второго вопроса, то  уже много лет в соответствии с трудовым законодательством тот же участковый работает строго отведённое время – восемь часов. Ни о каких 24 часах не может быть и речи. Даже дежурства длятся 12 часов, а не 24.

Очень интересно: во сколько лет идут на пенсию сотрудники милиции, ведь их труд лёгким не назовёшь…

В 48 лет.

— Кому отдают предпочтение для службы в милиции?

— На службу в органы внутренних дел принимаются на добровольной основе совершеннолетние граждане, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню основного образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.

На должности рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состав принимаются граждане, как правило,  не старше 28 лет.

На указанные должности могут быть приняты граждане старше 28 лет, если к моменту достижения предельного возраста состояния на службе они будут иметь право на пенсию за выслугу лет.

— Какие этапы, проверки, должен пройти будущий сотрудник милиции?

— Сотрудником кадровой службы при обращении гражданина выясняются следующие вопросы: возраст, гражданство, наличие образования, специальность по образованию, степень годности по результатам комиссии в районном военном комиссариате, проходил ли ранее службу в органах внутренних дел, наличие судимости у кандидата и его близких родственников…

Кандидату выдаются бланки для заполнения: анкета, автобиография, декларации, перечень необходимых документов для предоставления в комплектующий орган; перечень необходимых документов для прохождения военно-врачебной комиссии; направление для прохождения военно-врачебной комиссии; индивидуальная ведомость физической подготовленности для сдачи зачетов.

После заполнения кандидатом анкеты, автобиографии и предоставления в комплектующий орган проводится проверка достоверности заполнения анкеты и автобиографии и  оформление запросов для проведения специальной проверки.

После полного изучения предоставленных документов, результатов специальной проверки и положительного прохождения ВВК кандидат направляется для прохождения предварительной стажировки в предполагаемой должности.

— Куда обращаться тем читателям, которых заинтересовала наша беседа и работа в РОВД?

— Можно обращаться в Столинский РОВД лично ко мне (кабинет № 4) или же в кабинет № 5 (кадровая служба).

Телефоны для справок: 2-04-16, 8029-525-78-42 (мтс), 8044-735-34-64 (велком).

— Спасибо за интервью.

Лилия ГУЩА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Про порядок отбора и приема кандидатов на службу в органы внутренних  дел, свободные вакансии и зарплату милиционеров  «НП» рассказывает заместитель
 
Новости дня
Новости общества
 
В Кореличском районе 219 многодетных семей получат материальную помощь для подготовки детей к школе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика