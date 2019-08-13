«Улучшает положение осужденного». Суд отменил конфискацию имущества казненного преступника

Источник материала: Tut.by

В январе 2018 года исполнителям двойного убийства на Алибегова был вынесен смертный приговор — Вячеслава Сухарко и Александра Жильникова приговорили к расстрелу и конфискации имущества, бывшую активистку БРСМ и воспитательницу детского сада Алина Шульганова — к 12 годам колонии. Два месяца назад стало известно: Жильников расстрелян, приведен ли в исполнение приговор Сухарко — неизвестно. Сегодня Минский городской суд рассмотрел дело, в котором фигурируют их фамилии.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В среду, 14 августа, Мингорсуд рассмотрел дело по ст. 402 Уголовно-процессуального кодекса (Порядок разрешения судом вопросов, связанных с приведением приговора, определения, постановления в исполнение). Заседание проходило почти в пустом зале, присутствовал председательствующий Сергей Хрипач, прокурор Ольга Герасимович и секретарь. Железная клетка была пуста.

Оказалось, дело назначено к слушанию из-за изменений в Уголовный кодекс, которые вступили в силу 19 июля 2019 года.

— Из Уголовного кодекса было исключено дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Положение закона об исключении конфискации имущества улучшает положение осужденного. В связи с этим мы сегодня собрались: для приведения приговора в соответствии с новым законом, — пояснил судья Сергей Хрипач.

Прокурор Ольга Герасимович попросила освободить Вячеслава Сухарко и Александра Жильникова от дополнительной меры наказания — конфискации имущества. В суде ни разу не прозвучало: живы эти осужденные или нет, Герасимович еще раз повторила слова «улучшает положение осужденного».

Суд удалился в совещательную комнату, а затем огласил — принято решение освободить Сухарко и Жильникова от конфискации имущества. По информации TUT.BY, на имущество Александра Жильникова, кольцо и мобильный телефон был наложен арест, у Вячеслава Сухарко имущества не было. После изменений в УК на практике отменять конфискацию имущества стали по тем приговорам, которые до 19 июля 2019 года не были исполнены. Выходит, кольцо и мобильный телефон Жильникова не конфисковывали до этого времени.

Напомним, за решеткой Вячеслав Сухарко, Александр Жильников и Алина Шульганова оказались в декабре 2015 года. Шульганова хотела вернуть бывшего парня и попросила соседа по дому Александра Жильникова и его приятеля Вячеслава Сухарко «отправить» соперницу в больницу на пару недель — избить. За это время она планировала вернуть экс-возлюбенного. Но исполнители перестарались и убили пару, когда они были в своей квартире по улице Алибегова. Чуть позже стало известно: Сухарко и Жильников причастны еще к одному убийству. Из-за 10 тысяч долларов они лишили жизни хозяина дома в Колодищах.

Во время судебного процесса Вячеслав Сухарко плакал, просил его удалить из зала, а потом обратился к судье с просьбой приговорить его к высшей мере наказания. В марте 2017 года Минский городской суд признал фигурантов виновными. Жильнокову и Сухарко вменили ч. 2 ст. 139 (Убийство трех лиц из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 207 (Разбой, совершенный с целью завладения имуществом в особо крупном размере) и ст. 378 (Хищение личных документов). Шульгановой — ч. 4 ст. 16 ч. 3 ст. 147 УК (Организация причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека), а также ч.1 ст. 13 ч.2 ст. 182 (Приготовление к похищению человека). Вячеслав Сухарко и Александр Жильников были приговорены к пожизненному наказанию , Алина Шульганова — к 12 годам лишения свободы.

Однако Верховный суд отменил приговор, дело отправили на новое рассмотрение в тот же Минский городской суд. И уже в январе 2018 года суд приговорил Сухарко и Жильникова к высшей мере наказания — к расстрелу . Для Шульгановой все то же наказание — 12 лет. Два месяца назад, 13 июня, адвокат пришла в СИЗО № 1, чтобы встретиться с Александром Жильниковым, а там сообщили: «Убыл по приговору». Защитнику подтвердили — смертный приговор приведен в исполнение . Что с Вячеславом Сухарко — неизвестно.