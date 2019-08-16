ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ювелирный магазин «Яхонт» в Минске ограбили уже в 4-й раз. Что известно о предыдущих нападениях

17.08.2019 21:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ювелирный магазин «Яхонт», который так дерзко ограбили в субботу, уже не первый раз привлекает внимание преступников. Как сообщает агентство «Минск-Новости», нынешнее ограбление — уже четвертое.

— Первая попытка ограбления была еще в 70-е годы прошлого века, но тогда преступники не смогли довести свой умысел до конца, — вспоминает ветеран минской милиции Виктор Пекарский. — В середине 80-х «Яхонт» все-таки ограбили, причем средь бела дня, но преступников оперативно задержали по приметам, которые хорошо запомнили продавцы магазина.

Примерно по такому же сценарию развивались события и в конце 90-х: рабочий день был в самом разгаре, когда в ювелирный магазин зашли двое мужчин в черных масках и с оружием в руках.

— В магазине «Яхонт» сработала тревожная сигнализация, и я незамедлительно направил туда группу задержания, — рассказывает Юрий Метельский, который в те годы был оперативным дежурным ОДС Центрального РОВД и руководил всеми милицейскими нарядами в районе. —  Однако грабители сработали настолько быстро и слаженно, что по горячим следам их задержать не удалось. Улица Киселева в то время была тихой и немноголюдной, и преступники этим воспользовались. Помню, сумма причиненного магазину ущерба тогда была очень большой.

Грабителей нашли в Подмосковье лишь спустя несколько лет. Ими оказались двое ранее судимых россиян.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Самолет «Белавиа» сопровождают два австрийских истребителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика