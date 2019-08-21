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Предприниматель брал предоплату, а работу не выполнял: следователи ищут пострадавших

21.08.2019 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В отношении 27-летнего предпринимателя расследуется уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, он в Бобруйске и Минске брал с людей деньги за строительные работы, но выполнял их частично или не начинал вовсе. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Могилевской области.

Являясь индивидуальным предпринимателем мужчина брал с людей предоплату за ремонтно-строительные работы, но заказ выполнял частично или совсем не брался. В результате заказчики отказывались от его услуг, но предоплату он не возвращал.

«Согласно материала уголовного дела, от действий мужчины пострадали не менее 25 граждан, он завладел денежными средствами на сумму более 2 тысяч рублей», — рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 209 головного кодекса (Мошенничество).

Фото: пресс-служба Следственного комитета

У следователей есть основания подозревать, что обманутых может быть больше. В таком случае просят обращаться по телефонам: 8 (0225) 461 802 и 8 (0225) 461 862.

 
Теги: Минск
 
 
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Он брал предоплату, но работы выполнял частично или не брался вовсе.
 
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