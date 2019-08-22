Пресс-конференция. Информация должна быть объективной

Источник материала: Навiны Палесся









22 августа состоялась пресс-конференция с председателем Брестского облисполкома Анатолием Лисом. В ней приняли участие журналисты региональных средств массовой информации, представители интернет-порталов.

В начале встречи губернатор ознакомил с результатами работы области за полугодие. Так, выполнены ключевые показатели эффективности: экспорт товаров, прямые иностранные инвестиции на чистой основе, а также количество трудоустроенных граждан за счёт создания новых предприятий и производств.

Анатолий Васильевич подробно остановился на вопросе строительства аккумуляторного завода. Эта тема постоянно звучит на страницах некоторых печатных изданий, а также в интернете.

— И поскольку она уже давно вышла за рамки Брестского региона, считаю необходимым довести текущую ситуацию по данному проекту, — отметил руководитель области.

Распоряжение от 14 июня 2019 года строительство завода приостановлено до устранения недостатков. Производственную деятельность, связанную с выпуском продукции, ООО «АйПауэр» не осуществляет. На сегодняшний день завершены все строительно-монтажные работы, произведен окончательный расчет с генподрядной организацией. Специально созданная рабочая комиссия провела приемку всего технологического оборудования, которое предусмотрено проектной документацией и установлено на предприятии. Проведены соответствующие пусконаладочные работы. Оборудование готово к выпуску продукции.

Получены заключения Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии, областного управления МЧС, Госэнергонадзора по Брестской области, областного управления Госпромнадзора, Управления ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Не получены заключения Республиканского центра государственной экологической экспертизы и областного управления Госстройнадзора.

В рамках выдачи заключения экологической экспертизы заводу необходимо было дополнительно подтвердить проектные показатели. Однако нормативы по источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по газоочистным установкам показали превышение, потому в выдаче заключения заводу было отказано.

Проектная организация («Агромашдеталь») сделала обновленный расчет выбросов и рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу и направила проектную документацию в центр государственной экологической экспертизы, рассмотрев которую, республиканский центр 16.07.2019 утвердил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы по изменениям, связанным с перераспределением показателей на источниках выбросов.

Хочу отметить, что при внесении изменений общий заявленный в проекте объем выбросов не изменялся.

Предприятием «АйПауэр» 14.08.2019 были снова поданы документы для прохождения экологической экспертизы. Результатов пока нет.

Что предпринято Брестским облисполкомом в сложившейся ситуации?

Согласно условиям договора, заключенного с «АйПауэр» на выделение средств инновационного фонда Брестского облисполкома по реализации и финансированию данного инновационного проекта, «АйПауэр» должен был реализовать проект (осуществить ввод в эксплуатацию) до 31 июля 2019 г.

В противном случае сумма средств, использованных организацией по договору, должна быть возвращена в инновационный фонд облисполкома. 2 августа 2019 г. облисполкомом был сделан запрос о ходе завершения реализации (осуществления ввода в эксплуатацию) инновационного проекта. Поскольку по состоянию на 31 июля 2019 г. кампания «АйПауэр» не выполнила свои обязательства по договору (проект не был реализован в указанный срок), то облисполком отказался от выполнения своих обязательств по договору, уведомил «АйПауэр» о прекращении договора и потребовал вернуть средства в инновационный фонд в добровольном порядке в течение месяца с даты уведомления. В случае невозврата кампанией «АйПауэр» средств в установленные сроки облисполком оставляет за собой право осуществить их возврат в судебном порядке.

Все действия предприняты в соответствии с действующим законодательством, и в дальнейшем такая позиция в отношении данного проекта, как и всех остальных, будет неизменной.

В ходе пресс-конференции журналистов интересовали вопросы, что являются актуальными как для некоторых районов, так и для области в целом.

Так, шёл разговор о закупке сельхозпродукции от населения. Люди высказывали недовольство тем, что вырастив хороший урожай ягод, овощей их нельзя было реализовать. Да и цены предлагались низкие. Такая информация проходила по Лунинецкому, Столинскому районам.

Были даны следующие разъяснения.

Закупками плодоовощной продукции у населения занимаются заготовительные организации различных форм собственности. В области для реализации растениеводческой продукции имеется более 3,2 тыс. мест на 45 рынках Брестчины.

Кроме того, продажа осуществляется на дополнительных площадках, определенных горрайисполкомами для торговли физическими лицами продукцией, выращенной на собственных приусадебных участках.

На территории Лунинецкого и Столинского районов также есть оптово-закупочные рынки. Закупают плодоовощную продукцию у населения торговые предприятия системы Белкоопсоюза (в том числе Столинского райпо), крупные торговые сети Республики Беларусь (УП «Партизанское», ООО «Евроторг» и др.), предприятия–переработчики продукции (ОАО «Горынский агрокомбинат» и др.), субъекты частного бизнеса как республики (ЧТУП «Полесские пряности»), так и стран ближнего зарубежья на оптовом рынке.

На территории сельских советов работают и индивидуальные предприниматели-скупщики. Большинство физических лиц реализуют продукцию своими силами на продовольственных рынках городов Барановичи, Лунинца и Минска.

Закупочные и розничные цены на сельхозпродукцию, закупаемую у населения, устанавливаются в зависимости от ее качества и конъюнктуры рынка.

Чтобы повысить конкурентоспособность выращенной продукции, Столинский райисполком прорабатывает вопрос строительства в районе логистического центра, на завершающей стадии процедура подбора земельного участка, начат поиск потенциального инвестора для реализации проекта.

— Надо правильно проводить работу с населением, — отметил Анатолий Лис. – Да, на земле работать нелегко. Наши люди очень трудолюбивые. Они долгое время были монополистами в выращивание овощей. Но время не стоит на месте. В силу вступают рыночные отношения. И этого не избежать.

Однозначно, что мы также будем помогать в реализации выращенной продукции.

Журналистов интересовала и тема реконструкции мостов. В области на дорогах республиканского значения насчитывается 418 мостовых сооружений. Из них только 29 не старше 25 лет, 188 мостов эксплуатируется более 50 лет. По результатам обследований капитальный ремонт требуется 31 мосту.

Мост через р. Пина в г. Пинске находится в стадии реконструкции. Открыть движение по нему планируется в текущем году. Также уже завершены начатые в 2018 году реконструкция моста через р. Мухавец длиной 142,8 м.п. и капитальный ремонт путепровода через железную дорогу в Лунинецком районе длиной 71,1 м.

На сети местных автомобильных дорог области есть 192 мостовых сооружения. В 2018-2019 гг. обследованы 85 мостов. Из них по предварительной оценке требуют капитального ремонта порядка 10 мостов.

В 2019 году финансируется капитальный ремонт 1 моста, ведется проектирование по еще 2-м мостам. В 2020 году будет выполнен ремонт 3 мостов.

По мостовым сооружениям в городах, находящимся на балансе ЖКХ, определены 4 наиболее проблемных сооружения: мосты в г. Кобрине и г. Давид-Городке, путепроводы в г. Пинске и г. Барановичи.

На пресс-конференции говорили и о традиции проводить областной фестиваль тружеников села «Дожинки» в малых городах. Губернатор подтвердил, что будут придерживаться и далее такого решения. Все это делается для того, чтобы изменить в лучшую сторону эти населённые пункты и они выглядели не хуже, чем райцентры. Как правило, к празднику много реконструируется объектов, благоустраиваются улицы и дороги.

Тема безвизового режима некоторых районов Брестской области также в центре внимания журналистов. В своём ответе Анатолий Васильевич привёл следующие цифры. Брестскую область посещают в год более 800 тыс. туристов, из которых 280 тыс. – это иностранцы (в т.ч. безвизовые 18 361 чел.), благодаря которым регион заработал на экспорте туристических услуг 14,9 млн. долл. в прошлом году. Эти показатели выше, чем у соседней Гродненской области. За весь срок действия безвиза область посетило 38 тыс. туристов доход от посещения которых составляет 2 млн. долл.. В этом году просматривается увеличение потока в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

— К нам едут, в первую очередь, за впечатлениями. И это событийный туризм, в том числе проведение народных праздников с блюдами национальной кухни и реконструкциями обрядов, различные спортивные соревнования, фестивали, — отметил губернатор.

Многие природные объекты области считаются эксклюзивными в Европе, где популярен экологический и активные виды туризма. Это и Национальный парк «Беловежская пуща» и природа Припятского Полесья. В агротуризме развивается новая кластерная форма, которая объединила агроусадьбы и субъекты туриндустрии шести районов в единый туристический продукт.

При этом мы отмечаем тенденцию, что только 33 % от потока иностранных туристов (95,4 тыс. туристов) воспользовались услугами брестских туроператоров (второе место после г.Минска), что требует создания новой эффективной системы информационных центров и сервисов (туринфоцентров, путеводителей и онлайн помощников) для иностранных туристов, путешествующих самостоятельно.

Один из проблемных вопросов, что волнует и руководство области, и простых граждан – несчастные случаи в которых гибнут люди. Причем, чаще всего из-за личной беспечности.

В целом смертность от внешних причин по области за 1-ое полугодие 2019 года снизилась на 7% (умерло 522 человека; 1-ое полугодие 2018 г. – 561). Но в структуре смертности от внешних причин первое место занимают случайные отравления алкоголем — 23% (122 случая за 6 месяцев), второе место — утопления — 10% (52 случая), третье — несчастные случаи на пожарах — 9% (47 случаев).

Отдельно следует остановиться на трудовом травматизме. По оперативным данным в первом полугодии 2019 г. в организациях области погибло 4 работника и 44 человека получили тяжелые травмы. Основными причинами смертельного и тяжелого травматизма в организациях по завершенным специальным расследованиям явились: нарушение потерпевшим трудовой дисциплины, требований нормативных правовых актов, в т.ч. по охране труда (31,1%); личная неосторожность потерпевшего (11,1%); нарушение требований по охране труда другими работниками (11,1%); невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда (8,9%).

— Самое дорогое у человека – это его жизнь, — отметил председатель облисполкома. – Но ужесточив наказание за определённые нарушения, что ведут за собой травмы, а порой и смерть, проблему не решишь. Необходимо в очередной раз усилить профилактическую работу. И, конечно, не оставаться сторонними наблюдателями, если на ваших глазах совершается что-то противозаконное.

По поводу развития спортивной отрасли Брестчины, губернатор отметил, что надо развивать массовый спорт. И по-максимуму использовать ту инфраструктуру, что уже есть.

Один из прозвучавших вопросов – видение руководителем региона роли СМИ.

— Не могу сказать, что вся информация, которая подается сегодня людям, носит объективный характер, — отметил Анатолий Лис. — К сожалению, есть моменты нагнетания обстановки, передергивая фактов, попытки преувеличить актуальность тех или иных проблем. Многое в характере публикуемого материала зависит от позиции журналиста или блогера, его личной оценки событий.

Мы не против критики на информационном поле. Но она должна быть взвешенной, объективной, не построенной на одном «жареном» факте, а с показом всех точек зрения. Да, всесторонне изучить проблему сложнее, чем просто выбросить для обсуждения проблемный вопрос. Но, на мой взгляд, в том и состоит журналистская работа, чтобы быть объективным и дать всестороннюю проработку вопроса.

Одно хочу сказать — мы не можем допустить и не допустим расшатывания ситуации в обществе. Наша общая с вами задача — консолидировать людей, в том числе и отображением позитивных моментов, на которые не все журналисты хотят обращать внимания. Это неправильно.

Да, проблемы есть и будут. Но суть в том, чтобы их своевременно видеть и оперативно решать. И это мы должны делать вместе, сообща.

Елена КЛИМУШКО